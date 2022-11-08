Лудогорец се наложи над Локомотив в Пловдив

Първенство на България по футбол, мачове от 17-ия кръг на efbet Лига, резултати и голмайстори:

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) - 2:3 (1:3)

голрмайстори: 1:0 Мартин Паскалев 4, 1:1 Матиас Тисера 19, 1:2 Матиас Тисера 28, 1:3 Каули Оливейра 38, 2:3 Джовани 64



ЦСКА-София - Локомотив 1929 (София) - 0:0 (0:0)

Спартак (Варна) - Левски - 2:2 (0:1)

голмайстори: 0:1 Филип Кръстев 25, 1:1 Ивайло Климентов 48, 1:2 Филип Кръстев 51, 2:2 Пламен Димов 66

Славия - Черно море (Варна) - 1:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Ахмед Ахмедов 12

от събота:

Берое (Стара Загора) - Арда (Кърджали) - 2:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 47, 2:0 Абубакар Тунгара 68

пропусната дузпа: Абубакар Тунгара 68 (Берое)

ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 2:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Венцислав Бенгюзов 27, 1:1 Ивайло Чочев 55, 2:1 Енрике Рафаел 82

червен картон: Ангел Лясков 23 (ЦСКА 1948)

Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) - 6:0 (2:0)

голмайстори: 1:0 Виктор Генев 13, 2:0 Елвис Ману 18, 3:0 Елвис Ману 58, 4:0 Луис Фелипе 59-автогол, 5:0 Елвис Ману 67, 6:0 Антоан Бароан 83

от петък:

Септември - Хебър (Пазарджик) - 1:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Георги Търтов 25, 1:1 Атанас Кабов 75

временно класиране:



1. ЦСКА-София 17 13 2 2 32:9 41 точки 2. Лудогорец (Разград) 15 12 2 1 43:10 38 3. ФК ЦСКА 1948 (София) 17 10 5 2 27:12 35 4. Локомотив (Пловдив) 17 9 3 5 20:14 30 5. Славия (София) 16 9 2 5 19:15 29 6. Черно море (Варна) 17 8 5 4 17:14 29 7. Левски (София) 16 8 5 3 24:9 29 8. Локомотив София 1929 17 7 5 5 22:18 26 9. Арда 1924 (Кърджали) 17 6 5 6 16:19 23 10. Ботев (Пловдив) 17 6 1 10 25:23 19 11. Берое (Стара Загора) 17 4 4 9 14:29 16 12. Септември (София) 17 3 5 9 17:25 14 13. Ботев (Враца) 17 4 2 11 15:34 14 14. Хебър (Пазарджик) 17 3 3 11 10:33 12 15. Пирин (Благоевград) 17 1 6 10 10:25 9 16. Спартак (Варна) 17 1 5 11 13:35 8