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Лудогорец се наложи над Локомотив в Пловдив

Христо Бонински
Лудогорец се наложи над Локомотив в Пловдив
Лудогорец се наложи над Локомотив в Пловдив
Снимка: БТА
Пловдив,  
08.11.2022 19:27
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 17-ия кръг на efbet Лига, резултати и голмайстори:

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) - 2:3 (1:3)
голрмайстори: 1:0 Мартин Паскалев 4, 1:1 Матиас Тисера 19, 1:2 Матиас Тисера 28, 1:3 Каули Оливейра 38, 2:3 Джовани 64


ЦСКА-София - Локомотив 1929 (София) - 0:0 (0:0)

Спартак (Варна) - Левски - 2:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Филип Кръстев 25, 1:1 Ивайло Климентов 48, 1:2 Филип Кръстев 51, 2:2 Пламен Димов 66

Славия - Черно море (Варна) - 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ахмед Ахмедов 12

от събота:
Берое (Стара Загора) - Арда (Кърджали) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 47, 2:0 Абубакар Тунгара 68
пропусната дузпа: Абубакар Тунгара 68 (Берое)

ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Венцислав Бенгюзов 27, 1:1 Ивайло Чочев 55, 2:1 Енрике Рафаел 82
червен картон: Ангел Лясков 23 (ЦСКА 1948)

Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) - 6:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Виктор Генев 13, 2:0 Елвис Ману 18, 3:0 Елвис Ману 58, 4:0 Луис Фелипе 59-автогол, 5:0 Елвис Ману 67, 6:0 Антоан Бароан 83

от петък:
Септември - Хебър (Пазарджик) - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Георги Търтов 25, 1:1 Атанас Кабов 75

временно класиране:
 

 1. ЦСКА-София           17   13   2   2   32:9    41 точки
 2. Лудогорец (Разград)  15   12   2   1   43:10   38
 3. ФК ЦСКА 1948 (София) 17   10   5   2   27:12   35
 4. Локомотив (Пловдив)  17    9   3   5   20:14   30
 5. Славия (София)       16    9   2   5   19:15   29
 6. Черно море (Варна)   17    8   5   4   17:14   29
 7. Левски (София)       16    8   5   3   24:9    29
 8. Локомотив София 1929 17    7   5   5   22:18   26
 9. Арда 1924 (Кърджали) 17    6   5   6   16:19   23
10. Ботев (Пловдив)      17    6   1  10   25:23   19
11. Берое (Стара Загора) 17    4   4   9   14:29   16
12. Септември (София)    17    3   5   9   17:25   14
13. Ботев (Враца)        17    4   2  11   15:34   14
14. Хебър (Пазарджик)    17    3   3  11   10:33   12
15. Пирин (Благоевград)  17    1   6  10   10:25    9
16. Спартак (Варна)      17    1   5  11   13:35    8

 

/ХБ/

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