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Локомотив Пловдив оглави еднолично класирането след минимален успех срещу Арда

Мирослав Димитров
Локомотив Пловдив оглави еднолично класирането след минимален успех срещу Арда
Локомотив Пловдив оглави еднолично класирането след минимален успех срещу Арда
Пловдив,  
08.08.2022 22:40
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига:

Септември - Локомотив 1929 (София)        - 0:3  
Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали)     - 1:0

от неделя:
Левски - Пирин (Благоевград)              - 1:0

от събота:
Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна) - 0:2

ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)                 - 5:2

от петък:
Спартак (Варна) - Хебър (Пазарджик)       - 0:1

отложени мачове:
Славия - Лудогорец (Разград)
Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София

    класиране:
 1. Локомотив Пловдив         5  4 0 1  6:4  12 точки
 2. ЦСКА 1948                 5  3 2 0  10:5 11 
 3. Лудогорец                 4  3 1 0  12:2 10 
 4. ЦСКА-София                4  3 1 0  10:2 10
 5. Черно море                4  3 0 1  4:1   9
 6. Арда                      5  3 0 2  6:6   9
 7. Локомотив София           5  2 2 1  7:3   8
 8. Левски                    3  2 0 1  6:1   6
 9. Славия                    3  2 0 1  3:2   6
10. Хебър                     5  2 0 3  4:6   6 
11. Ботев Враца               5  1 1 3  7:11  4
12. Септември                 5  1 1 3  6:11  4   
13. Берое                     5  1 1 3  4:10  4  
14. Пирин                     5  0 2 3  4:7   2
15. Спартак Варна             5  0 1 4  1:11  1
16. Ботев Пловдив             4  0 0 4  2:8   0

 

 

/МД/

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