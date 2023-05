Кънтри певецът Морган Уолън е начело на класацията за албуми на "Билборд" 11-а седмица

Кънтри певецът Морган Уолън е начело на класацията за албуми на "Билборд" 11-а поредна седмица с "One Thing at a Time" със 134 500 еквивалентни албумни единици, съобщи сайтът на изданието.

Албумът на Морган Уолън отбелязва най-много последователни седмици в класацията "Билборд 200" от 1998 г., когато саундтракът на филма "Титаник" заема първото място 16 последователни седмици от януари до май. "One Thing at a Time" е и първият албум, останал през първите си 11 седмици начело от 1987 г., когато това постига "Whitney" на Уитни Хюстън. Единственият друг албум с такова постижение е "Songs in the Key of Life" на Стиви Уондър през 1976 г.

На второ място в класацията на "Билборд" за албуми е "Midnights" на Тейлър Суифт с 60 000 еквивалентни албумни единици, който се издигна с една позиция. Трети е "The Album" на Джонас Брадърс. Следва "Richest Opp" на рапъра Йънг Бой Невър Броук Ъгейн. Пети е "SOS" на Сиза.