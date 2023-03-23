Дибала съди Ювентус за 50 милиона евро

Нападателят на Рома Пауло Дибала, който преди това е играл за Ювентус, е завел дело за получаване на 50 милиона евро от бившия си клуб, съобщение Corriere della Sera.

Аржентинецът е постигнал принципно споразумение с торинския клуб за продължаване на договора за пет години в края на миналия сезон, но ръководството на торинци е размислило и не е подновило споразумението с нападателя.

Футболистът планира да получи 50 милиона евро, колкото е разликата между петгодишния договор, обещан от Ювентус, и тригодишното споразумение с Рома, в която футболистът играе в момента.

През този сезон 29-годишният аржентинец записа 29 мача за римляните във всички турнири, като отбеляза 13 гола и направи 8 асистенции.