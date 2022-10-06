Цървена звезда разгроми Ференцварош за първата си победа в Лига Европа

site.btaЦървена звезда разгроми Ференцварош за първата си победа в Лига Европа
Футболен турнир Лига Европа, мачове от груповата фаза:
група "А":
ФК Цюрих (Швейцария) - ПСВ Айндховен (Нидерландия) - 1:5
по-късно днес:
Арсенал (Англия) - Будьо/Глимт (Норвегия)
1. Будьо Глимт 2 1 1 0 3:2 4 точки 2. ПСВ Айндховен 2 1 1 0 6:2 4 3. Арсенал 1 1 0 0 2:1 3 4. ФК Цюрих 3 0 0 3 3:9 0
група "В":
Фенербахче (Турция) - АЕК Ларнака (Кипър)
Рен (Франция) - Динамо Киев (Украйна)
1. Рен 2 1 1 0 4:3 4 точки 2. Фенербахче 2 1 1 0 4:3 4 3. АЕК Ларнака 2 1 0 1 2:2 3 4. Динамо Киев 2 0 0 2 1:3 0
група "С":
ХИК Хелзинки (Финландия) - Лудогорец (България) - 1:1
по-късно днес:
Рома (Италия) - Бетис (Испания)
1. Бетис 2 2 0 0 5:2 6 точки 2. Лудогорец 3 1 1 1 5:5 4 3. Рома 2 1 0 1 4:2 3 4. ХИК Хелзинки 3 0 1 2 1:6 1
група "D":
Малмьо (Швеция) - Унион Берлин (Германия) - 0:1
по-късно днес:
Брага (Португалия) - Унион Сен Жилоаз (Белгия)
1. Брага 2 2 0 0 3:0 6 точки 2. Унион Сен Жилоаз 2 2 0 0 4:2 6 3. Унион (Берлин) 3 1 0 2 1:2 3 4. Малмьо 3 0 0 3 2:6 0
група "Е":
Шериф (Молдова) - Реал Сосиедад (Испания) - 0:2
Омония (Кипър) - Манчестър Юнайтед (Англия) - 2:3
1. Реал Сосиедад 3 3 0 0 5:1 9 точки 2. Манчестър Юнайтед 3 2 0 1 5:3 6 3. Шериф 3 1 0 2 3:4 3 4. Омония 3 0 0 3 3:8 0
група "F":
Щурм Грац (Австрия) - Лацио (Италия) - 0:0
по-късно днес:
Мидтиланд (Дания) - Фейенорд (Нидерландия)
1. Лацио 3 1 1 1 5:7 4 точки 2. Щурм 3 1 1 1 1:6 4 3. Фейенорд 2 1 0 1 8:4 3 4. Мидтиланд 2 1 0 1 5:2 3
група "G":
Фрайбург (Германия) - Нант (Франция)
Олимпиакос (Гърция) - Карабах (Азербайджан)
1. Фрайбург 2 2 0 0 5:1 6 точки 2. Карабах 2 1 0 1 4:2 3 3. Нант 2 1 0 1 2:4 3 4. Олимпиакос 2 0 0 2 1:5 0
група "Н":
Цървена звезда (Сърбия) - Ференцварош (Унгария) - 4:1
Монако (Франция) - Трабзонспор (Турция) - 3:1
1. Ференцварош 3 2 0 1 5:6 6 точки 2. Монако 3 2 0 1 4:2 6 3. Трабзонспор 3 1 0 2 5:7 3 4. Цървена звезда 3 1 0 2 5:4 3
/МД/
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