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Левски си върна самочувствието с убедителна победа срещу Хебър

Мирослав Димитров
Левски си върна самочувствието с убедителна победа срещу Хебър
Левски си върна самочувствието с убедителна победа срещу Хебър
София,  
20.08.2022 22:13
 (БТА)

Резултати и голмайстори от мачовете от седмия кръг в efbet Лига:

Спартак Варна - Арда Кърджали - 1:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов 22, 1:1 Никола Борисов 41, 1:2 Лъчезар Котев 56, 1:3 Иван Коконов 89

Левски - Хебър Пазарджик - 4:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Цунами 38, 2:0 Филип Кръстев 41, 3:0 Марин Петков 45+5-дузпа, 4:0 Георги Миланов 53

от петък:
Ботев Пловдив - Черно море - 3:4 (2:1)
голмайстори: 1:0 Антоан Бароан 8, 1:1 Закария Беншаа 19, 2:1 Антоан Бароан, 2:2 Матеуш Клементе 64, 3:2 Рой Херман 67, 3:3 Матиас Курьор 88, 3:4 Точукву Нади 90-автогол

в неделя:
ЦСКА 1948 - Локомотив София

Септември София - Берое

в понеделник:
Славия - Ботев Враца

Пирин Благоевград - Лудогорец 

Локомотив Пловдив - ЦСКА-София - отложен

/МД/

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