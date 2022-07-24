Локомотив (Пловдив) постигна втора победа в първенството и се изкачи на 3-о място

Първенство на България по футбол, срещи от третия кръг на Първа лига: Локомотив (Пловдив) - Хебър (Пазарджик) - 2:1 Славия - Левски - отложен от събота: Берое (Стара Загора) - Локомотив (София) - 1:1 Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали) - 0:2 в понеделник: Септември (София) - Ботев (Враца) ЦСКА-София - Черно море от петък: Спартак (Варна) - Пирин (Благоевград) - 1:1 ЦСКА 1948 - Лудогорец - 2:2 временно класиране: 1. Лудогорец 3 2 1 0 7:2 7 точки 2. Черно море 2 2 0 0 2:0 6 3. Локомотив Пловдив 3 2 0 1 4:4 6 4. Арда 3 2 0 1 3:3 6 5. ЦСКА 1948 3 1 2 0 4:3 5 6. ЦСКА-София 2 1 1 0 4:1 4 7. Берое 3 1 1 1 3:3 4 8. Левски 2 1 0 1 5:1 3 9. Ботев Враца 2 1 0 1 4:4 3 10. Славия 2 1 0 1 1:1 3 11. Септември 2 1 0 1 3:4 3 12. Хебър 3 1 0 2 3:5 3 13. Пирин 3 0 2 1 3:4 2 14. Локомотив София 3 0 2 1 2:3 2 15. Спартак Варна 3 0 1 2 1:7 1 16. Ботев Пловдив 3 0 0 3 2:6 0