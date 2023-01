Ник Кейв не одобри песен, написана от изкуствен интелект  

Певецът Ник Кейв не одобри творчеството на изкуствения интелект ChatGPT, помолен от фен да напише нещо в негов стил, предаде АФП.

"Тази песен е боклук", каза Ник Кейв. "Песните се раждат от страдание, те са продукт на сложна вътрешна творческа борба, а доколкото знам алгоритмите не чувстват нищо", написа музикантът в отговор на текста, предоставен от негов фен.

От пускането му в края на ноември чатботът ChatGPT, който може да дава подробни отговори по широк кръг от теми за броени секунди, предизвиква интереса на интернет потребителите.

Ник Кейв качи на сайта текста на песента, написана от изкуствения интелект. Тя му е изпратена от фен от Ню Йорк, подписал се с името Марк.

Текстът на компютърната програма напомня за мрачните песни с библейски препратки, характерни за 65-годишния австралиец:

"Аз съм грешник, аз съм светец/ Аз съм тъмнина, аз съм светлина/ Аз съм ловец, аз съм плячка/ Аз съм дявол, аз съм спасител", е припевът.

За Ник Кейв това е просто "пародия".

"ChatGPT вероятно е способен да напише реч, есе, проповед или некролог, но не и истинска песен. Понякога той може да създаде песен, която на пръв поглед е неразличима от оригинала, но тя никога няма да бъде нещо повече от леко гротескна драсканица", обяснява певецът.

Той критикува самия принцип на изкуствения интелект, който по своята същност "винаги трябва да се развива": "Той никога не може да бъде спрян или забавен, тъй като ни води към едно утопично бъдеще или към нашето пълно унищожение".

Ник Кейв е на сцената от 70-те години на миналия век (с групата "The Bad Seeds") и се радва на голяма популярност. В средата на 90-те години той достига до по-широка аудитория с баладата "Where the Wild Roses Grow", дует с друга австралийска звезда - Кайли Миноуг.