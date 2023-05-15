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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 15.05.2023

Елена Савова
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 15.05.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 15.05.2023
Снимка: Архив/БТА
София,  
15.05.2023 19:09
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20277

0.831414

Бразилски реал

BRL

10

3.66048

2.73188

Канадски долар

CAD

1

1.33195

0.750779

Швейцарски франк

CHF

1

2.0066

0.498355

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.58636

3.86644

Чешка крона

CZK

100

8.29656

12.0532

Датска крона

DKK

10

2.6263

3.80764

Британска лира

GBP

1

2.24955

0.444533

Хонконгски долар

HKD

10

2.29423

4.35876

Унгарски форинт

HUF

1000

5.29605

188.82

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.21559

8226.46

Израелски шекел

ILS

10

4.91711

2.03371

Индийска рупия

INR

100

2.18531

45.7601

Исландска крона

ISK

100

1.29611

77.1539

Японска йена

JPY

100

1.32017

75.7478

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.34533

743.312

Мексиканско песо

MXN

10

1.02468

9.75914

Малайзийски рингит

MYR

10

3.99843

2.50098

Норвежка крона

NOK

10

1.68853

5.92231

Новозеландски долар

NZD

1

1.118

0.894454

Филипинско песо

PHP

100

3.20712

31.1806

Полска злота

PLN

10

4.33877

2.3048

Румънска лея

RON

10

3.96117

2.52451

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73228

5.77274

Сингапурски долар

SGD

1

1.3444

0.743826

Тайландски бат

THB

100

5.3188

18.8012

Турска лира

TRY

100

9.14384

10.9363

Щатски долар

USD

1

1.7983

0.556081

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.42587

10.6091

Злато (в трой унции)

XAU

1

3630.98

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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