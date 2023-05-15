Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 15.05.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 15.05.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20277
|
0.831414
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.66048
|
2.73188
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33195
|
0.750779
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.0066
|
0.498355
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.58636
|
3.86644
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.29656
|
12.0532
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.6263
|
3.80764
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.24955
|
0.444533
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.29423
|
4.35876
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.29605
|
188.82
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.21559
|
8226.46
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.91711
|
2.03371
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.18531
|
45.7601
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29611
|
77.1539
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.32017
|
75.7478
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.34533
|
743.312
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.02468
|
9.75914
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.99843
|
2.50098
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.68853
|
5.92231
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.118
|
0.894454
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.20712
|
31.1806
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.33877
|
2.3048
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.96117
|
2.52451
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73228
|
5.77274
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.3444
|
0.743826
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.3188
|
18.8012
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.14384
|
10.9363
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.7983
|
0.556081
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.42587
|
10.6091
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3630.98
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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