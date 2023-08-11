Арда постигна минимална победа срещу Локомотив (София)

site.btaАрда постигна минимална победа срещу Локомотив (София)
Първа лига, 5-и кръг
Арда - Локомотив (София) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Лъчезар Котев 21
червен картон: Лука Иванов (Локомотив) 85'
по-късно днес:
Пирин - Локомотив (Пловдив)
Утре от 19:00 часа:
Хебър - Ботев (Пловдив)
От 21:15 часа:
Славия - Черно море
В неделя от 18:45 часа:
Левски - Ботев (Враца)
От 21:15 часа:
Лудогорец - ЦСКА-София
В понеделник от 19:00 часа:
Етър - Берое
От 21:15 часа:
Крумовград - ЦСКА 1948
Класиране:
1. Локомотив (Пловдив) 3 1 0 11:4 10 2. Черно море 3 1 0 9:5 10 3. Берое 3 0 1 5:2 9 4. ЦСКА 1948 2 1 0 6:2 7 5. Арда 2 1 1 6:4 7 6. Левски 2 0 2 11:6 6 7. Лудогорец 2 0 1 11:3 6 8. Локомотив (София) 2 0 3 5:11 6 9. ЦСКА-София 1 2 0 2:1 5 10. Хебър 1 2 1 2:2 5 11. Славия 1 1 1 2:3 4 12. Крумовград 1 0 3 4:7 3 13. Ботев (Враца) 1 0 3 2:10 3 14. Ботев (Пловдив) 0 2 2 2:6 2 15. Пирин 0 1 3 1:7 1 16. Етър 0 0 3 1:8 0
/ХБ/
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