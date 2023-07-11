Подробно търсене

Никола Попов ще ръководи мача Крумовград – Лудогорец от новото първенство, Радослав Гидженов на Левски – ЦСКА 1948

Атанас Василев
Никола Попов ще ръководи мача Крумовград – Лудогорец от новото първенство, Радослав Гидженов на Левски – ЦСКА 1948
Никола Попов ще ръководи мача Крумовград – Лудогорец от новото първенство, Радослав Гидженов на Левски – ЦСКА 1948
снимка: БТА
София,  
11.07.2023 20:31
 (БТА)

Съдийската комисия на БФС обяви назначенията за новия сезон в Първа футболна лига на България. Началото на сезон 2023/24 започва с няколко интересни мача, а БФС изпраща на тях топ-арбитрите Георги Кабаков, Никола Попов, Радослав Гидженов и Драговир Драганов – всичките от международната категория.

Първенство на България по футбол, Съдийски назначения 1-ви кръг - Първа лига
14 юли 2023 г., петък, 18:45 ч.
Пирин АД (Благоевград) - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
14 юли 2023 г., петък, 21:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Лудогорец
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
15 юли 2023 г., събота, 18:45 ч.
ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
15 юли 2023 г., събота, 21:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Черно море
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
16 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.
Локомотив (Пловдив) - ПФК Ботев АД (Пловдив)
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Красимир Владимиров Миланов
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
16 юли 2023 г., неделя, 21:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
17 юли 2023 г., понеделник, 18:30 ч.
ФК Локомотив 1929 (София) - ПФК Ботев Враца
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
17 юли 2023 г., понеделник, 20:45 ч.
ФК Етър ВТ - ПФК Славия 1913
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН:    Радан Василев Мирянов     
 СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 22:12 на 11.07.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация