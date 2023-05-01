Баскетболистките на Берое ще покажат купата утре на феновете си (+ всички шампиони на България при жените)

site.btaБаскетболистките на Берое ще покажат купата утре на феновете си (+ всички шампиони на България при жените)
Новият-стар шампион на България по баскетбол при жените – Берое (Стара Загора) ще представи Купата утре, понеделник, 1 май. Срещата на баскетболистките на треньорката Татяна Гатева с феновете и медиите ще бъде в 15,30 часа в зала "Общинска" в Стара Загора.
От клуба уточняват, че всички фенове и деца ще имат възможност да се снимат с шампионската купа, с баскетболистките и да си поговорят с тях.
За Стара Загора това е пета титла на България по баскетбол при дамите, като в последните три години Берое е неизменен фаворит. Останалите два трофея са спечелени от Електрон през 1990-а и от ДЗУ през 1992-а година.
Всички досегашни шампиони на България по баскетбол за жени:
1945: Раковски (София)
1946: Раковски (София)
1947: Спартак (София)
1948: Локомотив (София)
1949: Локомотив (София)
1950: Локомотив (София)
1951: Локомотив (София)
1952: Локомотив (София)
1953: Ударник (София)
1954: Ударник (София)
1955: Ударник (София)
1956: Ударник (София)
1957: Славия (София)
1958: Славия (София)
1959: Славия (София)
1960: Академик (София)
1961: Славия (София)
1962: Славия (София)
1963: Славия (София)
1964: Славия (София)
1965: Славия (София)
1966: Академик (София)
1967: Локомотив (София)
1968: Академик (София)
1969: Академик (София)
1970: Академик (София)
1971: Марица (Пловдив)
1972: Миньор (Перник)
1973: Марица (Пловдив)
1974: Марица (Пловдив)
1975: Академик (София)
1976: Академик (София)
1977: Миньор (Перник)
1978: Миньор (Перник)
1979: Миньор (Перник)
1980: Левски-Спартак (София)
1981: Миньор (Перник)
1982: Академик (София)
1983: Левски-Спартак (София)
1984: Левски-Спартак (София)
1985: Левски-Спартак (София)
1986: Левски-Спартак (София)
1987: Левски-Спартак (София)
1988: Левски-Спартак (София)
1989: Кремиковци (София)
1990: Електрон (Стара Загора)
1991: Локомотив (София)
1992: ДЗУ (Стара Загора)
1993: Кремиковци (София)
1994: Левски-Тотел (София)
1995: Фитинги (Монтана)
1996: Стомана (Перник)
1997: Кремиковци (София)
1998: Кремиковци (София)
1999: Кремиковци (София)
2000: Монтана (Монтана)
2001: Академик Тест (Пловдив)
2002: Славия (София)
2003: Славия (София)
2004: Славия (София)
2005: Лукойл Нефтохимик (Бургас)
2006: Лукойл Нефтохимик (Бургас)
2007: ЦСКА (София)
2008: Дунав Еконт (Русе)
2009: Лукойл Нефтохимик (Бургас)
2010: Лукойл Нефтохимик (Бургас)
2011: Нефтохимик (Бургас)
2012: Дунав 8806 (Русе)
2013: Дунав 8806 (Русе)
2014: Дунав 8806 (Русе)
2015: Дунав 8806 (Русе)
2016: Монтана 2003 (Монтана)
2017: Хасково 2012 (Хасково)
2018: Монтана 2003 (Монтана)
2019: Монтана 2003 (Монтана)
2020: -----------------------------------
2021: Берое (Стара Загора)
2022: Берое (Стара Загора)
2023: Берое (Стара Загора)
/АВ/
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