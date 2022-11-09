Георги Кабаков ще ръководи най-старото столично дерби, Никола Попов ще изведе Лудогорец и ЦСКА 1948

site.btaГеорги Кабаков ще ръководи най-старото столично дерби, Никола Попов ще изведе Лудогорец и ЦСКА 1948
Международният съдия Георги Кабаков ще ръководи най-старото столично дерби между Левски и Славия, определи Съдийската комисия към Българския футболен съюз.
Двубоят на "Виваком Арена Георги Аспарухов" е на 12 ноември, събота, от 17:30 часа. Два часа и половина по-рано във Варна е друг крайно любопитен мач от кръга - този между Черно море и лидера в класирането ЦСКА-София. Той е поверен на Георги Гинчев.
Двубоят между шампиона Лудогорец и третия в подреждането ЦСКА 1948, който ще се играе в неделя в Разград от 17:30 часа, ще бъде свирен от Никола Попов.
Съдийски назначения за мачовете от 18-ия кръг в efbet Лига.
11 ноември 2022 година, петък, 17:30 часа:
Футболен клуб Пирин - Спартак 1918 Варна
ГС: Ивайло Красимиров Ненков
АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ти: Неделчо Танчев Гаджалов
ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Александър Костадинов Костадинов
12 ноември 2022 година, събота, 12:30 часа:
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев
ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Стоян Христов Денев
12 ноември 2022 година, събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ти: Михаел Петков Павлов
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Мартин Живков Богдев
12 ноември 2022 година, събота, 17:30 часа:
ПФК Левски - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Ичко Лозев Лозев
13 ноември 2022 година, неделя, 12:45 часа:
Хебър Пазарджик 1918 - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ти: Васил Петров Минев
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
13 ноември 2022 година, неделя, 15:15 часа:
ФК Локомотив 1929 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Николай Тодоров Петров
13 ноември 2022 година, неделя, 17:30 часа:
ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ти: Ивайло Красимиров Ненков
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Радан Василев Мирянов
14 ноември 2022 година, понеделник, 17:00 часа:
ПФК Ботев Враца - ПФК Септември София
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Атанас Петров Бозев
/ГК/
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