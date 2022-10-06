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ФКСБ допусна тежка загуба в Дания

Ивайло Георгиев
ФКСБ допусна тежка загуба в Дания
ФКСБ допусна тежка загуба в Дания
Снимка: АП
София,  
06.10.2022 22:20
 (БТА)

Футболен турнир Лига на конференциите, мачове от груповата фаза:

група "А":
Хартс (Шотландия) - Фиорентина (Италия) 
РФС (Латвия) - Истанбул Башакшехир (Турция)

1. Истанбул Башакшехир    2    2    0    0    7:0    6 точки
2. Хартс                  2    1    0    1    2:4    3
3. РФС Рига               2    0    1    1    1:3    1
4. Фиорентина             2    0    1    1    1:4    1

група "В":
Андерлехт (Белгия) - Уест Хем (Англия) - 0:1
Силкеборг (Дания) - ФК ФКСБ (Румъния) - 5:0

1. Уест Хям          3       3    0    0   7:3       9 точки
2. Андерлехт         3       1    1    1   1:1       4
3. Силкеборг         3       1    0    2   7:4       3
4. ФКСБ              3       0    1    2   1:8       1

група "С":
Лех Познан (Полша) - Апоел Беер Шева (Израел) - 0:0

по-късно днес:
Виляреал (Испания) - Аустрия Виена (Австрия) 

1. Виляреал              2    2    0    0    6:4     6    точки
2. Лех Познан            3    1    1    1    7:5     4    
3. Апоел Беер Шева       3    0    2    1    1:2     2    
4. Aустрия Виена         2    0    1    1    1:4     1

група "D":
Словацко (Чехия) - Ница (Франция) - 0:1

по-късно днес: 
Кьолн (Германия) - Партизан (Сърбия)

1. Ница         3    1   2    0     3:2      5 точки    
2. Кьолн        2    1    1    0    5:3      4 
3. Партизан     2    0    2    0    4:4      2    
4. Словацко     3    0    1    2    5:8      1  

група "Е":
Днипро-1 (Украйна) - Вадуц (Лихтенщайн) - 2:2

по-късно днес: 
АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Аполон Лимасол (Кипър)

1. АЗ Алкмаар   2   2   0   0    5:1    6 точки
2. Днипро-1     3   1   1   1    5:4    4
3. Вадуц        3   0   2   1    3:6    2
4. Аполон       2   0   1   1    1:3    1

група "F":
Молде (Норвегия) - Шамрок Роувърс (Република Ирландия) - 3:0

по-късно днес: 
Гент (Белгия) - Юргорден (Швеция)

1. Гент      2   1   1   0    3:0   4 точки
2. Молде     3   1   1   1    5:3   4
3. Юргорден  2   1   1   0    3:2   4
4. Шамрок    3   0   1   2    0:6   1 

група "G":
Сивасспор (Турция) - Балкани (Косово) - 3:4

по-късно днес: 
Славия Прага (Чехия) - ЧФР Клуж (Румъния)

1. Славия Прага    2    1   1   0    4:3  4 точки
2. Балкани         3    1   1   1    7:7  4
3. Сивасспор       3    1   1   1    5:5  4
4. ЧФР Клуж        2    0   1   1    1:2  1


група "H":
Пюник (Армения) - Жалгирис Вилнюс (Литва) - 2:0

по-късно днес: 
Базел (Швейцария) - Слован Братислава (Словакия)

1. Базел     2   2   0    0    4:1  6 точки
2. Пюник     3   2   0    1    5:3  6 
3. Слован    2   0   1    1    0:2  1
4. Жалгирис  3   0   1    2    0:3  1

/ИГ/

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