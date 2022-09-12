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Чочев е начело при реализаторите и след мачовете от десетия кръг

Ивайло Георгиев
Чочев е начело при реализаторите и след мачовете от десетия кръг
Чочев е начело при реализаторите и след мачовете от десетия кръг
София,  
12.09.2022 22:00
 (БТА)

Лидери в класирането при голмайсторите след срещите от десетия кръг на футболната efbet Лига:

9 гола:
Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

7 гола:
Абубакар Тунгара (Берое)

6 гола:
Антоан Бароан (Ботев Пловдив)
Димитър Митков (Локомотив София)
Маурисио Гарсес (ЦСКА-София)

5 гола:
Брайън Переа (Ботев Враца)
Бернард Текпетей (Лудогорец)

4 гола:
Кирил Десподов (Лудогорец)
Каули Оливейра (Лудогорец)
Симеон Александров (Септември)
Георги Русев (ЦСКА 1948)

3 гола:
Марин Петков (Левски)
Филип Кръстев (Левски)
Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив)
Матияс Тисера (Лудогорец)
Евгений Сердюк (Черно море/ЦСКА 1948)
Ангел Бастунов (ЦСКА 1948)
Брайън Морено (ЦСКА-София)
Евгений Сердюк (Черно море)

/АВ/

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