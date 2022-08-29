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Литекс и Крумовград не успяха да си вкарат гол

Георги Крумов
Литекс и Крумовград не успяха да си вкарат гол
Литекс и Крумовград не успяха да си вкарат гол
Ловеч,  
29.08.2022 21:54
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 7-ия кръг във Втора лига:

Литекс (Ловеч) – Крумовград - 0:0

от неделя:
Спартак (Плевен) - Ботев II (Пловдив) - 2:0

от събота:
Дунав (Русе) - Добруджа 1919 (Добрич) – 1:1
Миньор (Перник) - Спортист (Своге) – 1:2
Марица (Пловдив) - Лудогорец II (Разград) – 2:0
Созопол - Янтра 2019 (Габрово) – 1:1

във вторник:
Беласица (Петрич) - Етър ВТ (Велико Търново)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Витоша (Бистрица)

от петък:
Струмска слава (Радомир) - Монтана - 0:0

Временно класиране:

1. Струмска слава 1927 (Радомир)     7 4 3 0 10:3 15 точки
2. Спартак (Плевен)                  7 4 1 2 14:6 13
3. Етър ВТ (Велико Търново)          6 3 3 0  8:4 12
4. Монтана                           7 3 3 1  9:6 12
5. Крумовград (Крумовград)           7 3 2 2  8:7 11
6. Марица (Пловдив)                  7 3 1 3  8:9  7
7. Беласица (Петрич)                 6 3 0 3  7:7  9
8. Добруджа 1919 (Добрич)            7 2 3 2 10:10 9
9. Спортист (Своге)                  7 2 3 2  7:9  9
10. Янтра 2019 (Габрово)             7 1 6 0  7:6  9
11. Миньор (Перник)                  7 2 3 2 11:7  9
12. Литекс (Ловеч)                   7 2 2 3 10:8  8
13. Дунав (Русе)                     7 2 2 3  9:10 8
14. Витоша (Бистрица)                6 2 2 2  7:8  8
15. ФК ЦСКА 1948 II (София)          6 1 4 1  5:5  7
16. Лудогорец II (Разград)           7 2 1 4  6:12 7
17. Созопол                          7 1 1 5  3:14 4
18. Ботев II (Пловдив)               7 0 2 5  2:10 2

/ГК/

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