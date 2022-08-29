Литекс и Крумовград не успяха да си вкарат гол

Първенство на България по футбол, срещи от 7-ия кръг във Втора лига:

Литекс (Ловеч) – Крумовград - 0:0

от неделя:

Спартак (Плевен) - Ботев II (Пловдив) - 2:0

от събота:

Дунав (Русе) - Добруджа 1919 (Добрич) – 1:1

Миньор (Перник) - Спортист (Своге) – 1:2

Марица (Пловдив) - Лудогорец II (Разград) – 2:0

Созопол - Янтра 2019 (Габрово) – 1:1

във вторник:

Беласица (Петрич) - Етър ВТ (Велико Търново)

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Витоша (Бистрица)

от петък:

Струмска слава (Радомир) - Монтана - 0:0

Временно класиране:

1. Струмска слава 1927 (Радомир) 7 4 3 0 10:3 15 точки 2. Спартак (Плевен) 7 4 1 2 14:6 13 3. Етър ВТ (Велико Търново) 6 3 3 0 8:4 12 4. Монтана 7 3 3 1 9:6 12 5. Крумовград (Крумовград) 7 3 2 2 8:7 11 6. Марица (Пловдив) 7 3 1 3 8:9 7 7. Беласица (Петрич) 6 3 0 3 7:7 9 8. Добруджа 1919 (Добрич) 7 2 3 2 10:10 9 9. Спортист (Своге) 7 2 3 2 7:9 9 10. Янтра 2019 (Габрово) 7 1 6 0 7:6 9 11. Миньор (Перник) 7 2 3 2 11:7 9 12. Литекс (Ловеч) 7 2 2 3 10:8 8 13. Дунав (Русе) 7 2 2 3 9:10 8 14. Витоша (Бистрица) 6 2 2 2 7:8 8 15. ФК ЦСКА 1948 II (София) 6 1 4 1 5:5 7 16. Лудогорец II (Разград) 7 2 1 4 6:12 7 17. Созопол 7 1 1 5 3:14 4 18. Ботев II (Пловдив) 7 0 2 5 2:10 2