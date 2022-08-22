Струмска слава излезе начело във Втора лига след успех над втория тим на Ботев (Пловдив)

Мачове от шестия кръг във Втора лига на България по футбол:

Ботев II (Пловдив) - Струмска слава (Радомир) - 0:3

голмайстори: 0:1 Цветомир Цанев 50, 0:2 Цветомир Цанев 75, 0:3 Красимир Панчев 90+3

Монтана - ЦСКА 1948 II 2:1

голмайстори: 0:1 Валентин Йосков 7, 1:1 Даниел Пехливанов 55, 2:1 Идрис Бушентуф 64

от събота:

Добруджа - Литекс (Ловеч) 3:2

Лудогорец II - Дунав (Русе) 3:1

Спортист (Своге) - Беласица (Петрич) 0:2

Янтра (Габрово) - Марица Пловдив 0:0

Етър (Велико Търново) - Созопол 1:0

от петък:

Витоша (Бистрица) - Миньор (Перник) 1:1

утре:

Крумовград - Спартак (Плевен)

временно класиране: 1. Струмска слава 1927 (Радомир) 6 4 2 0 10:3 14 2. Етър ВТ (Велико Търново) 6 3 3 0 8:4 12 точки 3. Монтана 1921 6 3 2 1 9:6 11 4. Спартак (Плевен) 5 3 1 1 11:4 10 5. Миньор (Перник) 6 2 3 1 10:5 9 6. Беласица (Петрич) 6 3 0 3 7:7 9 7. Янтра 2019 (Габрово) 6 1 5 0 6:5 8 8. Добруджа 1919 (Добрич) 6 2 2 2 9:9 8 9. Витоша (Бистрица) 6 2 2 2 7:8 8 10. Дунав Русе 6 2 1 3 8:9 7 11. Лудогорец 1945 II (Разград) 6 2 1 3 6:10 7 12. Марица 1921 (Пловдив) 6 2 1 3 6:9 7 13. Литекс (Ловеч) 6 2 1 3 10:8 7 14. ФК ЦСКА 1948 II (София) 6 1 4 1 5:5 7 15. Крумовград (Крумовград) 5 2 1 2 6:6 7 16. Спортист 2009 (Своге) 6 1 3 2 5:8 6 17. Созопол 6 1 0 5 2:13 3 18. Ботев II (Пловдив) 6 0 2 4 2:8 2