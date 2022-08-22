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Струмска слава излезе начело във Втора лига след успех над втория тим на Ботев (Пловдив)

Христо Бонински
Струмска слава излезе начело във Втора лига след успех над втория тим на Ботев (Пловдив)
Струмска слава излезе начело във Втора лига след успех над втория тим на Ботев (Пловдив)
Снимка: БТА
Пловдив,  
22.08.2022 21:49
 (БТА)

Мачове от шестия кръг във Втора лига на България по футбол: 

Ботев II (Пловдив) - Струмска слава (Радомир) - 0:3 
голмайстори: 0:1 Цветомир Цанев 50, 0:2 Цветомир Цанев 75, 0:3 Красимир Панчев 90+3

Монтана - ЦСКА 1948 II                                        2:1
голмайстори: 0:1 Валентин Йосков 7, 1:1 Даниел Пехливанов 55, 2:1 Идрис Бушентуф 64   

от събота:
Добруджа - Литекс (Ловеч)                                 3:2
Лудогорец II - Дунав (Русе)                                 3:1
Спортист (Своге) - Беласица (Петрич)                0:2
Янтра (Габрово) - Марица Пловдив                   0:0
Етър (Велико Търново) - Созопол                      1:0

от петък:
Витоша (Бистрица) - Миньор (Перник)              1:1

утре:
Крумовград - Спартак (Плевен)

временно класиране:
 1. Струмска слава 1927 (Радомир)       6    4   2   0   10:3    14 
 2. Етър ВТ (Велико Търново)            6    3   3   0    8:4    12 точки
 3. Монтана 1921                        6    3   2   1    9:6    11 
 4. Спартак (Плевен)                    5    3   1   1   11:4    10   
 5. Миньор (Перник)                     6    2   3   1   10:5     9       
 6. Беласица (Петрич)                   6    3   0   3    7:7     9  
 7. Янтра 2019 (Габрово)                6    1   5   0    6:5     8        
 8. Добруджа 1919 (Добрич)              6    2   2   2    9:9     8        
 9. Витоша (Бистрица)                   6    2   2   2    7:8     8 
10. Дунав Русе                          6    2   1   3    8:9     7 
11. Лудогорец 1945 II (Разград)         6    2   1   3    6:10    7      
12. Марица 1921 (Пловдив)               6    2   1   3    6:9     7     
13. Литекс (Ловеч)                      6    2   1   3   10:8     7      
14. ФК ЦСКА 1948 II (София)             6    1   4   1    5:5     7      
15. Крумовград (Крумовград)             5    2   1   2    6:6     7
16. Спортист 2009 (Своге)               6    1   3   2    5:8     6       
17. Созопол                             6    1   0   5    2:13    3       
18. Ботев II (Пловдив)                  6    0   2   4    2:8     2   

/ХБ/

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