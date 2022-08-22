Славия направи пълен обрат срещу Ботев (Враца)

Резултати и голмайстори от мачовете от седмия кръг в efbet Лига:

в понеделник:

Славия - Ботев Враца - 2:1 (1:1)

голмайстори: 0:1 Меси Биатумусока 26, 1:1 Кемело Нгуена 45+1, 2:1 Тони Тасев 49

по-късно днес:

Пирин Благоевград - Лудогорец

от неделя:

ЦСКА 1948 - Локомотив София - 2:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Ивайло Чочев 50, 2:0 Ангел Бастунов 77

червени картони: Александър Колев (ЦСКА 1948) 21, Карлос Франса (Локомотив Сф) 45+3

Септември София - Берое - 3:1 (2:1)

1:0 Симеон Александров 8, 2:0 Красиан Колев 44-дузпа, 2:1 Стив Траоре 45+2, 3:0 Димитър Костадинов 72

* пропусната дузпа: Абубакар Тунгара (Берое) 90+3

от събота:

Спартак Варна - Арда Кърджали - 1:3 (1:1)

голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов 22, 1:1 Никола Борисов 41, 1:2 Лъчезар Котев 56, 1:3 Иван Коконов 89

Левски - Хебър Пазарджик - 4:0 (3:0)

голмайстори: 1:0 Цунами 38, 2:0 Филип Кръстев 41, 3:0 Марин Петков 45+5-дузпа, 4:0 Георги Миланов 53

от петък:

Ботев Пловдив - Черно море - 3:4 (2:1)

голмайстори: 1:0 Антоан Бароан 8, 1:1 Закария Беншаа 19, 2:1 Антоан Бароан, 2:2 Матеуш Клементе 64, 3:2 Рой Херман 67, 3:3 Матиас Курьор 88, 3:4 Точукву Нади 90-автогол

Локомотив Пловдив - ЦСКА-София - отложен