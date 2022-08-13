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Ботев (Пловдив) спечели първа точка през новия сезон в българското първенство

Атанас Василев
Ботев (Пловдив) спечели първа точка през новия сезон в българското първенство
Ботев (Пловдив) спечели първа точка през новия сезон в българското първенство
Стара Загора,  
13.08.2022 22:56
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг на efbet Лига:
Черно море (Варна) - Пирин (Благоевград)         1:0
Хебър 1918 (Пазарджик) - Славия (София)          0:3
Арда (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София)           0:1   
Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив)           1:1

Утре, 20:00 ч: ЦСКА-София - Септември (София)

В понеделник, 18:00 ч: Локомотив София 1929 - Локомотив (Пловдив)
В понеделник, 20:30 ч: Ботев (Враца) - Спартак 1918 (Варна)

Лудогорец (Разград) - Левски (София)                 отложен

     Класиране:
 1. ФК ЦСКА 1948 (София)          6    4   2   0   11:5    14 
 2. Черно море (Варна)            5    4   0   1    5:1    12     
 3. Локомотив (Пловдив)           5    4   0   1    6:4    12    
 4. Лудогорец (Разград)           4    3   1   0   12:2    10    
 5. ЦСКА-София                    4    3   1   0   10:2    10    
 6. Славия (София)                4    3   0   1    6:2     9
 7. Арда (Кърджали)               6    3   0   3    6:7     9    
 8. Локомотив София 1929          5    2   2   1    7:3     8    
 9. Левски (София)                3    2   0   1    6:1     6    
10. Хебър 1918 (Пазарджик)        6    2   0   4    4:9     6
11. Берое (Стара Загора)          6    1   2   3    5:11    5
12. Септември (София)             5    1   1   3    6:11    4
13. Ботев (Враца)                 5    1   1   3    7:11    4
14. Пирин (Благоевград)           6    0   2   4    4:8     2    
15. Ботев (Пловдив)               5    0   1   4    3:9     1
16. Спартак (Варна)               5    0   1   4    1:13    1

/АВ/

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