Дунав (Русе) победи Марица и излезе начело във Втора лига

site.btaДунав (Русе) победи Марица и излезе начело във Втора лига
Втора лига, срещи от третия кръг:
Витоша (Бистрица) - Етър (Велико Търново) - 2:2 (2:0)
голмайстори: 1:0 Георги Божилов 13, 2:0 Емил Гъргоров 44-дузпа, 2:1 Даниел Младенов 71-дузпа, 2:2 Даниел Младенов 82
Спортист (Своге) - Монтана - 2:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Ариф Ферадов 15, 1:1 Йордан Йорданов 23, 1:2 Димитър Буров 38, 2:2 Борислав Стойчев 80
ЦСКА 1948 II - Добруджа (Добрич) - 1:1 (0:0)
голмайстор: 1:0 Валентин Йосков 76, 1:1 Ахмед Адемов 90
Струмска слава (Радомир) - Лудогорец II - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Тунгаров 58
Дунав (Русе) - Марица (Пловдив) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Мартин Петков 12, Станислав Маламов 45+2, 2:1 Йордан Димитров 68-дузпа
Утре от 18:00 часа:
Спартак (Плевен) - Янтра (Габрово)
От 20:00 часа:
Литекс (Ловеч) - Созопол
В понеделник от 19:00 часа:
Беласица (Петрич) - Ботев (Пловдив) II
Във вторник от 18:00 часа:
Миньор (Перник) - Крумовград
Класиране: 1. Дунав (Русе) 3 2 1 0 6:3 7 2. Струмска слава 3 2 1 0 5:2 7 3. Спартак (Плевен) 2 2 0 0 6:0 6 4. Крумовград 2 2 0 0 5:1 6 5. Етър (ВТ) 3 1 2 0 4:3 5 6. Монтана 3 1 1 1 5:4 4 7. Добруджа 3 1 1 1 4:3 4 8. Витоша 3 1 1 1 4:5 4 9. Беласица 2 1 0 1 3:4 3 10. Миньор 2 1 0 1 5:3 3 11. ЦСКА 1948 II 3 0 3 0 2:2 3 12. Марица 3 1 0 2 2:6 3 11. Миньор 2 1 0 1 5:3 3 12. ЦСКА 1948 II 3 0 3 0 2:2 3 13. Янтра 2 0 2 0 3:3 2 14. Ботев (Пд) II 2 0 1 1 1:2 1 15. Спортист 3 0 2 1 3:5 2 16. Лудогорец II 2 0 1 1 1:5 1 17. Литекс 2 0 0 2 1:4 0 18. Созопол 2 0 0 2 0:4 0
/ХБ/
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