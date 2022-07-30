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Локомотив (Пловдив) победи 10 човека от Ботев (Враца)

Христо Бонински
Локомотив (Пловдив) победи 10 човека от Ботев (Враца)
Локомотив (Пловдив) победи 10 човека от Ботев (Враца)
Снимка: БТА
Враца,  
30.07.2022 20:27
 (БТА)

Резултати и голмайстори от мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига: 

Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948  - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Георги Русев 10

Лудогорец - Спартак Варна - 5:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Бърнард Текпетей 1, 2:0 Рик Джонатан 5, 3:0 Игор Тиаго 12, 4:0 Сисиньо 76, 5:0 Игор Тиаго 81

Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Бирсент Карагарен 71

по-късно днес:
Пирин Благоевград - Славия 

в неделя:
Локомотив София - Ботев Пловдив

ЦСКА-София - Берое

в понеделник:
Арда Кърджали - Септември София

Черно море - Левски - отложен

/ХБ/

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