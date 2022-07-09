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Локомотив (Пловдив) победи Пирин (Благоевград)

Ивайло Георгиев
Локомотив (Пловдив) победи Пирин (Благоевград)
Локомотив (Пловдив) победи Пирин (Благоевград)
Пловдив,  
09.07.2022 20:31
 (БТА)

Мачове от първия кръг в Първа футболна лига: 

Локомотив Пловдив - Пирин Благоевград - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Станислав Костов 13, 1:1 Преслав Боруков 42, 2:1 Бирсент Карагарен 61

по-късно днес:

ЦСКА 1948 - Левски

от петък:
Ботев Пловдив - Хебър - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Цветелин Тонев 77 

Септември София - Лудогорец  - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Алекс Сантана 11, 0:2 Каули Оливейра 55, 0:3 Пиерос Сотириу 79
червен картон: Кристиян Пешов 22 (Септември)

неделя: 
Локомотив София - Черно море
ЦСКА-София - Арда Кърджали

понеделник: 
Спартак Варна - Славия
Берое - Ботев Враца

/ХБ/

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