Почина певецът Винс Хил

Британският поп певец Винс Хил почина на 89-годишна възраст, съобщи ДПА.

Музикантът е най-известен с кавър на песента "Edelweiss" от "Звукът на музиката", както и с "That Love Feeling". Други хитове на Хил са "Take Me To Your Heart Again", "Roses Of Picardy", "Love Letters In The Sand", "Importance Of Your Love" през 60-те и 70-те години на миналия век.

Работил е със звезди като Барбара Уиндзор, Вера Лин, Тони Кристи и Сила Блек.

Хил е издал 25 студийни албума. Работил е също като телевизионен и радио водещ.