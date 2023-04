Скандалът "Уиндръш" и пандемията от КОВИД-19 вдъхновиха номинациите за наградите "Търнър"

Скандалът "Уиндръш" и пандемията от КОВИД-19 вдъхновиха номинациите за наградите за визуално изкуство "Търнър", съобщи Би Би Си.

"Тежестта на доказателствата" ("Burden of Proof") на Барбара Уокър третира темата за ефекта от скандала "Уиндръш" върху личността и семейството.

Освен Уокър сред номинираните са Рори Пилгрим, Гилейн Лиън и Джеси Дарлинг.

Творбите, сред които има инсталация и оратория от седем песни, ще бъдат представени в художествената галерия "Таунър", Източен Съсекс, през септември. Победителят ще бъде обявен през декември.

Алекс Фаркъсън, директор на галерията "Тейт Бритън" и председател на журито на наградите "Търнър", каза пред радио Би Би Си 4, че номинираните творби взаимодействат с различни социални структури. "Мисля, че тук има забележително ниво на емпатия и чувствителност."

Номинираните

Джеси Дарлинг и "Без медали, без почести" ("No Medals No Ribbons").

Работата на Джеси Дарлинг показва, че системата на властта може да бъде крехка. Родената в Оксфорд Джеси Дарлинг твори в областта на скулптурата, инсталацията, видеото, рисунки, звук, текст и пърформънс. Тя е на 41 години и живее в Берлин. Номинирана е за самостоятелната си изложба "Без медали, без почести" ("No Medals No Ribbons"). Журито оценява способността на Дарлинг да работи с материалите така, че да покаже реалността. Изложбата демонстрира интегритета на цялостното й творчество.

Гилейн Лиън и "Фонтаните" ("Fountains").

Система за вентилация е преместена от бар и реинсталирана на изложбата. Самостоятелната изложба на Лиън е показана в Копенхаген и е била предизвикателство за галерията. Използвани са монитори, детски предпазващи огради, играчки, фонтани. Въпросите, които задава художнчката, са за времето, спокойствието, работата.

Гилейн Лиън е родена в Стокхолм и "изпълнява" ролите както на майка, така и на творец. Тя е на 42 години и работи в Лондон.

Рори Пилгрим и "Рафт" (RAFTS).

Роденият в Бристол Пилгрим е мултидисциплинарен артист, който работи в областта на композицията, филмите, рисунки, картини и живи пърформанси. Той е номиниран за пърформанс на живо в залата "Кадоган" в Лондон. Работата му е създадена по време на пандемията. Рафтът е позициниран като символ на подкрепата между хората сред предизвикателства и тежки обстоятелства. Според журито пърформънсът му е пример за социална насоченост.

Барбара Уокър и "Тежестта на доказателствата" ("Burden of Proof").

Изложбата представлява портрети на хора, засегнати от скандала "Уиндръш", който се отнася до хора от Карибския басейн, които никога не са имали статут на граждани на Великобритания.

Уокър е израснала в Бирмингам, но е от ямайски произход. Вълнуват я темите за класата, властта, пола, расата.

Творбите могат да бъдат разгледани в галерията "Таунър" между 28 септември и 14 април като част от стогодишния юбилей на институцията. Победителят получава премия в размер на 25 хил. британски лири. Останалите номинирани получават по 10 хил. британски лири. Победителят ще бъде обявен на 5 декември 2023 г. на церемония в центъра за изкуства "Уинтър Гардънс".