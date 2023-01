Певицата Тейлър Суифт се върна начело на класацията на "Билборд" за сингли с "Anti-Hero", съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителката измести от върха Марая Кери и коледното й парче "All I Want for Christmas Is You", които доминираха в седмиците около празниците.

Тейлър Суифт успя да се изкачи на първа от осма позиция, която заемаше преди седмица.

Второто място в чарта на "Билборд" е за Сам Смит и Ким Петрас с хита "Unholy", който се изкачва от десето място.

Ритъм енд блус певицата Сиза е на трето място с парчето "Kill Bill", което е включено в новия й албум "SOS". Той е на върха в класацията на "Билборд" за албуми.

Четвъртата позиция е за Давид Гета и Биби Рекса с "I’m Good (Blue)". Преди седмица сингълът заемаше 19-а позиция.

В челната петица на чарта на "Билборд" място намират и рапърите Дрейк и 21 Савидж с "Rich Flex", които също отбелязват значителен скок от заеманото преди седмица 21-о място.