Коледният хит на Марая Кери „All I Want for Christmas Is You“ отново е начело на класацията за сингли на „Билборд“. Междувременно Нат Кинг Кол достигна Топ 10 на класацията.

Дори след Коледа Марая Кери води в „Билборд Хот 100“. Това е 12-а седмица на върха за „All I Want for Christmas Is You“ и четвърта поредна за този празничен сезон. Песента е вторият празничен хит, водил в класацията за четири последователни седмици и първият от 64 години след „The Chipmunk Song“ на Дейвид Севил и „Чипмънкс“ , прекарал 4 седмици като номер едно от началото на декември.

Нат Кинг Кол и песента му „The Christmas Song“ (Merry Christmas to You) се издигат от 11-о на 9-о място в класацията за сингли. Това е безпрецедентно изкачване в чарта, отбелязват от изданието. Сингълът на Нат Кинг Кол дебютира в класацията през 1960 г. За да стигне до Топ 10, са му необходими цели 62 години и три седмици.

Песента на Бренда Лий „Rockin' Around the Christmas Tree“, записана през 1958 г., запазва втората си позиция в класацията.

На трета позиция в класацията за сингли е записаната през 1957 г. „Jingle Bell Rock" на Боби Хелмс. На четвърта позиция отново е празничен хит – „Last Christmas“ на дуета „Уам!“, записана през 1984 г. Тя се изкачва от петата позиция през изминалата седмица.

Номер пет в класацията е „A Holly Jolly Christmas“ на Бърл Ийвс от 1964 г. Анди Уилямс с „It's the Most Wonderful Time of the Year“, записана през 1963 г., запазва шестата си позиция.

Хосе Фелисиано със записаната през 1970 г. „Feliz Navidad“ сe изкачва от осма на седма позиция в Хот 100. През 2020 г. песента достигна най-високо в чарта, до шесто място.

Празничните хитове доминират в класацията – за първи път в историята на чарта първите седем песни са коледни хитове.

Тейлър Суифт с „Anti-Hero“ слиза на девета от осма позиция, след като прекара шест седмици на върха в класацията от началото на ноември.