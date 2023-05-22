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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.05.2023

Елена Савова
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.05.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.05.2023
Снимка: архив/БТА
София,  
22.05.2023 19:06
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20034

0.833097

Бразилски реал

BRL

10

3.61816

2.76384

Канадски долар

CAD

1

1.33796

0.747406

Швейцарски франк

CHF

1

2.01632

0.495953

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.57119

3.88925

Чешка крона

CZK

100

8.26081

12.1054

Датска крона

DKK

10

2.62605

3.808

Британска лира

GBP

1

2.25207

0.444036

Хонконгски долар

HKD

10

2.30924

4.33043

Унгарски форинт

HUF

1000

5.2193

191.597

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.21478

8231.94

Израелски шекел

ILS

10

4.94496

2.02226

Индийска рупия

INR

100

2.18112

45.848

Исландска крона

ISK

100

1.29268

77.3587

Японска йена

JPY

100

1.30702

76.5099

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37371

727.956

Мексиканско песо

MXN

10

1.0095

9.90589

Малайзийски рингит

MYR

10

3.97381

2.51648

Норвежка крона

NOK

10

1.66079

6.02123

Новозеландски долар

NZD

1

1.135

0.881057

Филипинско песо

PHP

100

3.24065

30.858

Полска злота

PLN

10

4.33348

2.30761

Румънска лея

RON

10

3.93234

2.54302

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.71918

5.81673

Сингапурски долар

SGD

1

1.34384

0.744136

Тайландски бат

THB

100

5.24604

19.062

Турска лира

TRY

100

9.11261

10.9738

Щатски долар

USD

1

1.80727

0.553321

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.35191

10.693

Злато (в трой унции)

XAU

1

3565.32

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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