Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.05.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.05.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20034
|
0.833097
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.61816
|
2.76384
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33796
|
0.747406
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.01632
|
0.495953
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.57119
|
3.88925
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.26081
|
12.1054
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62605
|
3.808
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.25207
|
0.444036
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.30924
|
4.33043
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.2193
|
191.597
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.21478
|
8231.94
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.94496
|
2.02226
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.18112
|
45.848
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29268
|
77.3587
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.30702
|
76.5099
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37371
|
727.956
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.0095
|
9.90589
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.97381
|
2.51648
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66079
|
6.02123
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.135
|
0.881057
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.24065
|
30.858
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.33348
|
2.30761
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93234
|
2.54302
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.71918
|
5.81673
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34384
|
0.744136
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.24604
|
19.062
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.11261
|
10.9738
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80727
|
0.553321
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.35191
|
10.693
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3565.32
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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