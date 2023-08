В Бургас тази вечер бе представен новия роман "Eмпузион" на нобелистката Олга Токарчук

В Бургас тази вечер бе представен новият роман "Eмпузион" на нобелистката Олга Токарчук. Изданието бе представено от неговия преводач Крум Крумов и редакторката Невена Дишлиева.

Новият роман на Олга Токарчук, първият след получената от нея Нобелова награда за литература през 2018 г., вече е преведен на десетина езика, сред които сръбски, украински, немски, шведски и др.

Крумов разказа, че Олга Токарчук започва да пише в края на 80-те години. Първият ѝ роман Journey of the People of the Book излиза през 1993 година. Предстои и българският му превод, посочи той.

Вратите на Олга Токарачук се отварят с излизането на книгата "Правек и други времена", издадена през 1996 година, каза Крумов.

Токарчук е носител и на международната награда "Букър" с книгата "Бегуни" за 2018 година.

През 2015 година писателката създава фондация "Олга Токарчук", чиято основна дейност е литературният фестивал, който се провежда в село Нова Руда, Югозападна Полша. Фестивалът "Планини от литература" се провежда ежегодно през месец юли.

За книгата тази вечер говори редакторът и управител на издателство ICU Невена Дишлиева-Кръстева. Тя каза, че романът разкрива истините за света, които не забелязваме или не искаме да признаем.

За преводача Крум Крумов тя каза, че се вдъхновява от силни личности и посочи, че начинът, по който той усеща света, е близък до този на Олга Токарчук.

Романът "Емпузион" бе представен в рамките на културната програма на изложението "С книга на плажа".

Олга Токарчук е родена на 29 януари 1962 г. в Сулехов, Полша в семейство на учители. През 1985 г. завършва психология във Варшавския университет. Още по време на следването си работи в терапевтичен център за работа с младежи и в психиатрична клиника. След дипломирането си се премества във Вроцлав, а след това във Валбжих, където работи като терапевт.

Токарчук е едно от най-важните имена в съвременната полска и световна литература. Обичана, превеждана, четена и награждавана писателка, в чието творчество има разкази, романи, есета, критически текстове, сценарии, поезия и др. За нея казват, че читателите ѝ я уважават най-вече заради добрия вкус, енциклопедичните познания, литературния ѝ и разказвачески талант, и не на последно място - заради философската дълбочина на творбите ѝ.

Крум Крумов е преводач от и на полски език. Завършва славянска филология с полски език в ПУ "Паисий Хилендарски" и туризъм в Лодзкия университет. Лектор по български език в Познанския университет "Адам Мицкевич". Носител на наградата "Проф. Ванда Смоховска-Петрова" (2022), учредена от Института за литература към БАН и Полския институт в София, както и наградата на СПБ за ярки постижения в областта на превода на хуманитаристика (2022). Сред преведените от него книги са "Гардеробът", "Чувствителният разказвач" и "Господин Изразителен" от Олга Токарчук, "Тъмно, почти нощ" от Йоанна Батор, биографиите на полските алпинисти Йежи Кукучка и Ванда Руткевич.