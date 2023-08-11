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Дузпа донесе успеха на Локомотив (Пловдив) над Пирин

Христо Бонински
Дузпа донесе успеха на Локомотив (Пловдив) над Пирин
Дузпа донесе успеха на Локомотив (Пловдив) над Пирин
Снимка: БТА
Благоевград,  
11.08.2023 23:12
 (БТА)

Първа лига, 5-и кръг

Арда - Локомотив (София) 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Лъчезар Котев 21
червен картон: Лука Иванов (Локомотив) 85'

Пирин - Локомотив (Пловдив) 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Джовани 71-дузпа
червен картон: Методи Бачев (Пирин) 21'

Утре от 19:00 часа:
Хебър - Ботев (Пловдив)

От 21:15 часа:
Славия - Черно море

В неделя от 18:45 часа:
Левски - Ботев (Враца)

От 21:15 часа:
Лудогорец - ЦСКА-София

В понеделник от 19:00 часа:
Етър - Берое

От 21:15 часа:
Крумовград - ЦСКА 1948

Класиране:

1. Локомотив (Пловдив)  4   1   0   12:4    13
2. Черно море           3   1   0   9:5 10
3. Берое                3   0   1   5:2 9
4. ЦСКА 1948            2   1   0   6:2 7
5. Арда                 2   1   1   6:4 7
6. Левски               2   0   2   11:6    6
7. Лудогорец            2   0   1   11:3    6
8. Локомотив (София)    2   0   3   5:11    6
9. ЦСКА-София           1   2   0   2:1 5
10. Хебър               1   2   1   2:2 5
11. Славия              1   1   1   2:3 4
12. Крумовград          1   0   3   4:7 3
13. Ботев (Враца)       1   0   3   2:10    3
14. Ботев (Пловдив)     0   2   2   2:6 2
15. Пирин               0   1   4   1:8 1
16. Етър                0   0   3   1:8 0  

/ХБ/

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