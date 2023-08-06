Локомотив Пловдив спечели дербито с Левски от четвъртия кръг на футболното първенство

Старши треньорът на Левски Николай Костов бе разочарован, че неговият тим не е успял да реализира ситуациите за гол, които е създал. Той посочи това като основната причина за поражението с 1:2 от Локомотив (Пловдив) в дербито от четвъртия кръг на Първа лига.