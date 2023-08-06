Локомотив Пловдив спечели дербито с Левски от четвъртия кръг на футболното първенство

Мачове от четвъртия кръг в Първа футболна лига:
ЦСКА-София - Славия 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Галин Иванов 75, 1:1 Лазар Туфегджич 82
Локомотив Пловдив - Левски 2:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Джовани 8, 1:1 Рикардиньо 33, 2:1 Георги Минчев 42
събота:
Ботев Враца - Лудогорец 0:5 (0:1)
голмайстори: 0:1 Руан Секо 8, 0:2 Сон 48, 0:3 Педро Нареси 63,
0:4 Аслак Фон Витри 65, 0:5 Кирил Десподов 73
червен картон: Диого Барбоса 17 (Ботев)
Локомотив София 1929 - Пирин Благоевград 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Красимир Станоев 45+3 дузпа, 2:0 Карлос Франса 82
петък:
Черно море - Етър 2:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Кольо Станев 48, 1:1 Живко Атанасов 69, 2:1 Едгар Пачеко 83
Ботев Пловдив - Арда Кърджали 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Омар Сако 40, 0:2 Станислав Иванов 42
червен картон: Антонио Перера (Ботев) 90+4
понеделник:
ЦСКА 1948 - Хебър
Берое - Крумовград
временно класиране:
1. Локомотив (Пд) 4 3 1 0 11:4 10 точки
2. Черно море 4 3 1 0 9:5 10
3. Лудогорец 3 2 0 1 11:3 6
4. Левски 4 2 0 2 11:5 6
5. ЦСКА 1948 2 2 0 0 5:1 6
6. Берое 3 2 0 1 3:2 6
7. Локомотив (Сф) 4 2 0 2 5:10 6
8. ЦСКА-София 3 1 2 0 2:1 5
9. Арда 3 1 1 1 5:4 4
10. Хебър 3 1 1 1 1:1 4
11. Славия 3 1 1 1 2:3 4
12. Крумовград 3 1 0 2 4:5 3
13. Ботев (Враца) 4 1 0 3 2:10 3
14. Ботев (Пловдив) 4 0 2 2 2:6 2
15. Пирин 4 0 1 3 1:7 1
16. Етър 3 0 0 3 1:8 0
/ИК/