Левски разгроми Локомотив 1929 (София) като домакин в мач от третия кръг на efbet Лига

Старши треньорът Стойчо Стоев се извини на привържениците на Локомотив (София) за "обидната" игра на "железничарите" в столичното дерби от българското първенство по футбол срещу Левски. Локо загуби с катастрофалното 0:6 на "Герена". "Можехме и да се