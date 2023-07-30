Левски разгроми Локомотив 1929 (София) като домакин в мач от третия кръг на efbet Лига

site.btaЛевски разгроми Локомотив 1929 (София) като домакин в мач от третия кръг на efbet Лига
Първенство на България, срещи от efbet Лига, трети кръг:
Левски София - Локомотив София - 6:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Андриан Краев 20, 2:0 Джавад Ел Джемили 38, 3:0 Джавад Ел Джемили 51, 4:0 Марин Петков 65, 5:0 Роналдо 72, 6:0 Илиян Стефанов 80
от събота:
Пирин Благоевград - Ботев Пловдив - 0:0
Хебър Пазарджик - Берое Стара Загора - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Георги Николов 70
червен картон: Жорди Говеа 42 (Берое)
в понеделник:
Локомотив Пловдив - Ботев Враца
Етър - ЦСКА-София - отложен
Славия - Лудогорец - отложен
Арда - ЦСКА 1948 - отложен
от петък:
Крумовград - Черно море - 1:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 39, 1:1 Александър Колев 45+1, 1:2 Велислав Василев 86, 1:3 Николай Златев 90+5
Временно класиране:
1. Черно море 3 2 1 0 7:4 7 точки 2. ЦСКА 1948 2 2 0 0 5:1 6 3. Берое 3 2 0 1 3:2 6 4. Левски 3 2 0 1 10:3 6 5. Локомотив (Пд) 2 1 1 0 5:3 4 6. ЦСКА-София 2 1 1 0 1:0 4 7. Хебър 3 1 1 1 1:1 4 8. Лудогорец 2 1 0 1 6:3 3 9. Ботев (Враца) 2 1 0 1 2:1 3 10. Локомотив (Сф) 3 1 0 2 3:10 3 11. Крумовград 3 1 0 2 4:5 3 12. Славия 2 1 0 1 1:2 3 13. Ботев (Пловдив) 3 0 2 1 2:4 2 14. Арда 2 0 1 1 3:4 1 15. Пирин 3 0 1 2 1:5 1 16. Етър 2 0 0 2 0:6 0
/ГК/
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