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Локомотив Пловдив подписа договор с Ефе Али

Асен Даскалов
Локомотив Пловдив подписа договор с Ефе Али
Локомотив Пловдив подписа договор с Ефе Али
снимка: ПФК Локомотив Пловдив
Пловдив,  
17.07.2023 22:04
 (БТА)

Локомотив Пловдив подписа договор с Ефе Али, потвърдиха от клуба в понеделник. Защитникът е седмото ново попълнение за "черно-белите" това лято. Контрактът му е за три години.

Ефе Али е роден на 3 януари 2003 година в Хасково. В юношеските си години е играл за Хасково, ДИТ, Левски. След това играе за Саяна (Хасково) в Трета лига. В началото на сезон 2022-2023 той се присъединява към втория състав на Локомотив Пловдив.

/ГК/

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