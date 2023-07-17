Локомотив Пловдив подписа договор с Ефе Али, потвърдиха от клуба в понеделник. Защитникът е седмото ново попълнение за "черно-белите" това лято. Контрактът му е за три години.

Ефе Али е роден на 3 януари 2003 година в Хасково. В юношеските си години е играл за Хасково, ДИТ, Левски. След това играе за Саяна (Хасково) в Трета лига. В началото на сезон 2022-2023 той се присъединява към втория състав на Локомотив Пловдив.