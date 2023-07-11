БФС обяви съдийските назначения за мачовете от първия кръг във Втора лига

Българският футболен съюз (БФС) обяви съдийските назначения за срещите от първия кръг във Втора лига.

Двубоите ще се играят на 15, 16 и 18 юли.

Съдийски назначения, Втора лига

15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.

Общински футболен клуб Бдин -1923 - ОФК Янтра 2019

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Стефан Иванов Йорданов

15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.

ОФК Беласица - Спортист 2009

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Васил Петров Минев

СН: Крум Добринов Стоилов

15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.

ПФК Марица 1921 - ОФК Спартак Плевен

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Веселин Мишев Добриянов

15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.

ПФК Септември Сф - ФК Литекс Ловеч

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Асен Йорданов Николов

15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ФК Черноморец Балчик

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Борис Димитров Борисов

15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ПФК Монтана 1921

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

СН: Стефан Спасов Иванов

16 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.

Дунав Русе - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Камен Михайлов Алексиев

16 юли 2023 г., неделя, 19:00 ч.

Спартак 1918 - ЦСКА 1948 II

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Живко Герганов Недялков

18 юли 2023 г., вторник, 18:30 ч.

Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас - ФК Марек 1915

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Иванов Хаджийски

Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.