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Елин Топузаков определи група от 18 футболисти за гостуването на Локомотив в Пловдив

Боян Денчев
Елин Топузаков определи група от 18 футболисти за гостуването на Локомотив в Пловдив
Елин Топузаков определи група от 18 футболисти за гостуването на Локомотив в Пловдив
Пловдив,  
21.05.2023 13:23
 (БТА)

Група от 18 футболисти определи старши треньорът на Левски Елин Топузаков за мача от 32-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив (Пловдив). Двубоят на стадиона в парк „Лаута“ е днес от 20:00 часа.

В селекцията не попада Хосе Кордоба, който продължава да лекува контузия. 

Ето и групата на Левски:

Николай Михайлов, Пламен Андреев, Патрик-Габриел Галчев, Ноа Сонко Сундберг, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Андриан Краев, Асен Митков, Дейвид Михалев, Филип Кръстев, Ивелин Попов, Асен Чандъров, Илиян Стефанов, Джавад Ел Джемили, Марин Петков, Уелтън, Роналдо, Рикардиньо.

/БД/

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