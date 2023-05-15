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ЦСКА зае първото място на Държавното първенство по волейбол за момчета до 16 години

Асен Даскалов
ЦСКА зае първото място на Държавното първенство по волейбол за момчета до 16 години
ЦСКА зае първото място на Държавното първенство по волейбол за момчета до 16 години
снимка: ВК ЦСКА
Разлог,  
15.05.2023 19:12
 (БТА)

ЦСКА спечели Държавното първенство по волейбол за момчета до 16 години. На финала в Разлог "червените" се наложиха с 3:0 (31:29, 25:20, 25:18) срещу Левски София. 

Бронзовите отличия заслужи ВА Стойчев-Казийски, който след оспорван първи гейм, постигна чиста победа с 3:0 над Люлин (33:31, 25:16, 25:16). 

Преди това ЦСКА победи Левски също с 3:0, наложи се и над Люлин с 3:2, докато "сините" спечелиха в пет части срещу ВАСК.
 
За най-полезен волейболист във финалите бе определен Виден Нацев от ЦСКА.

всички индивидуални награди: 
Най-добър нападател: Михаил Станев (ВАСК)
Най-добър разпределител: Никола Великов (ЦСКА)
Най-добър изпълнител на начален удар: Мариян Божилов (Люлин)
Най-добро либеро: Ивайло Донов (Левски-София)
Най-добър централен блокировач: Еван Георгиев (ЦСКА)
Най-полезен състезател (MVP): Виден Нацев (ЦСКА)

крайно класиране:
1. ЦСКА
2. Левски София
3. ВАСК
4. Люлин

/ГК/

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