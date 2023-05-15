ЦСКА зае първото място на Държавното първенство по волейбол за момчета до 16 години

ЦСКА спечели Държавното първенство по волейбол за момчета до 16 години. На финала в Разлог "червените" се наложиха с 3:0 (31:29, 25:20, 25:18) срещу Левски София.

Бронзовите отличия заслужи ВА Стойчев-Казийски, който след оспорван първи гейм, постигна чиста победа с 3:0 над Люлин (33:31, 25:16, 25:16).

Преди това ЦСКА победи Левски също с 3:0, наложи се и над Люлин с 3:2, докато "сините" спечелиха в пет части срещу ВАСК.



За най-полезен волейболист във финалите бе определен Виден Нацев от ЦСКА.

всички индивидуални награди:

Най-добър нападател: Михаил Станев (ВАСК)

Най-добър разпределител: Никола Великов (ЦСКА)

Най-добър изпълнител на начален удар: Мариян Божилов (Люлин)

Най-добро либеро: Ивайло Донов (Левски-София)

Най-добър централен блокировач: Еван Георгиев (ЦСКА)

Най-полезен състезател (MVP): Виден Нацев (ЦСКА)

крайно класиране:

1. ЦСКА

2. Левски София

3. ВАСК

4. Люлин