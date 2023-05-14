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ЦСКА 1948 и Левски направиха голово равенство в първия мач от Топ 6 на efbet Лигата

Христо Бонински
ЦСКА 1948 и Левски направиха голово равенство в първия мач от Топ 6 на efbet Лигата
ЦСКА 1948 и Левски направиха голово равенство в първия мач от Топ 6 на efbet Лигата
Снимка: БТА
София,  
14.05.2023 21:58
 (БТА)

Efbet лига, 31-ви кръг
Първа група

ЦСКА 1948 - Левски - 2:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Ивайло Чочев 2, 1:1 Рикардиньо 18, 1:2 Уелтън 25, 2:2 Парвизджон Умарбаев 48

Утре от 18:00 часа
ЦСКА-София - Черно море

От 20:15 часа
Лудогорец - Локомотив (Пловдив)

Временно класиране:
1. Лудогорец            23  5   2   72:21   74
2. ЦСКА-София           23  4   3   57:14   73
3. ЦСКА 1948            17  9   5   51:24   60
4. Левски               15 10   6   40:16   55
5. Черно море           15  8   7   36:27   53
6. Локомотив (Пловдив)  14  8   8   33:28   50

/ХБ/

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