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Маурисио Почетино ще бъде новият старши треньор на Челси

Георги Крумов
Маурисио Почетино ще бъде новият старши треньор на Челси
Маурисио Почетино ще бъде новият старши треньор на Челси
Маурисио Почетино ще бъде новият мениджър на Челси / снимка: АП
Лондон,  
13.05.2023 22:29
 (БТА)

Аржентинецът Маурисио Почетино ще бъде новият мениджър на Челси. Това съобщи уважаваният италиански журналист Фабрицио Романо.

Почетино е постигнал пълно съгласие за договора си с ръководството на "сините" и собственика Тод Бьоли относно дългосрочна сделка. Контрактът ще бъде подписан в близките дни, след което бившият футболист ще бъде представен официално.

За последно 51-годишният Почетино бе начело на френския Пари Сен Жермен. В кариерата си той е водил още отборите на Еспаньол, Саутхямптън и Тотнъм. Най-големия си успех специалистът постигна с "шпорите", с които през 2019 година игра във финала на Шампионската лига.

Почетино ще заеме новата си длъжност от юни, когато ще замени временния наставник Франк Лампард.

/ГК/

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