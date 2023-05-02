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Славия и Локомотив Пловдив поделиха точките в мач от Първа лига

Асен Даскалов
Славия и Локомотив Пловдив поделиха точките в мач от Първа лига
Славия и Локомотив Пловдив поделиха точките в мач от Първа лига
снимка: БТА
София,  
02.05.2023 21:58
 (БТА) 
Първенство на България, мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига:

Ботев Враца - Локомотив София            2:1 (2:0)
Голмайстори: 1:0 Даниел Генов 21, 2:0 Браян Переа 39-дузпа, 2:1 Димо Бакалов 54-дузпа

Славия - Локомотив Пловдив               1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Кристиан Добрев 48, 1:1 Хорхе Сегура 87 

сряда:
Спартак Варна - ЦСКА 1948
Арда Кърджали - Черно море
Лудогорец - Берое

четвъртък:
Пирин - Ботев Пловдив
Хебър Пазарджик - ЦСКА
Левски - Септември

временно класиране:
 1. Лудогорец            28   21   5   2   68:20   68 точки
 2. ЦСКА-София           28   21   4   3   48:13   67
 3. ЦСКА 1948            28   17   7   4   46:18   58
 4. Левски               28   14   9   5   36:13   51
 5. Черно море           28   14   7   7   31:23   49  
 6. Локомотив (Пловдив)  29   13   8   8   32:28   47
 7. Славия               29   14   4  11   30:27   46
 8. Арда (Кърджали)      28   11   7  10   30:29   40
 9. Локомотив (София)    29   10   7  12   31:37   37
10. Ботев (Пловдив)      28    8   5  15   34:36   29
11. Ботев (Враца)        29    7   7  15   22:50   28
12. Берое                28    7   6  15   25:43   27    
13. Септември (София)    28    5   7  16   25:42   22     
14. Пирин (Благоевград)  28    4   9  15   18:35   21 
15. Хебър                28    5   5  18   17:47   20 
16. Спартак (Варна)      28    3   7  18   22:54   16

/ИК/

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