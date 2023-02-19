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Бостън продължи победния си ход в НХЛ и срещу НЙ Айлъндърс

Ивайло Георгиев
Бостън продължи победния си ход в НХЛ и срещу НЙ Айлъндърс
Бостън продължи победния си ход в НХЛ и срещу НЙ Айлъндърс
Снимка: АП
Ню Йорк,  
19.02.2023 10:37
 (БТА)

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Нешвил - Флорида - 7:3
Сейнт Луис - Колорадо - 1:4
Бостън - НЙ Айлъндърс - 6:2
Питсбърг - Ню Джърси - 2:5
Далас - Кълъмбъс - 1:4
Торонто - Монреал - 5:1
Каролина - Вашингтон - 4:1
Ванкувър - Филаделфия - 6:2
Калгари - НЙ Рейнджърс - 3:2
Лос Анджелис - Аризона - 6:5 след дузпи
Сан Хосе - Бъфало - 2:4
Сиатъл - Детройт - 4:2
Лас Вегас - Тампа Бей - 5:4

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 89 точки, Торонто 76, Тампа Бей 73
Столична дивизия: Каролина 82, Ню Джърси 77, Ню Йорк Рейнджърс 75

Западна конференция
Централна дивизия: Далас 72, Уинипег 69, Колорадо 65
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 72, Лос Анджелис 71, Сиатъл 70

 

/ХБ/

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