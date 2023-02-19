Бостън продължи победния си ход в НХЛ и срещу НЙ Айлъндърс

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Нешвил - Флорида - 7:3

Сейнт Луис - Колорадо - 1:4

Бостън - НЙ Айлъндърс - 6:2

Питсбърг - Ню Джърси - 2:5

Далас - Кълъмбъс - 1:4

Торонто - Монреал - 5:1

Каролина - Вашингтон - 4:1

Ванкувър - Филаделфия - 6:2

Калгари - НЙ Рейнджърс - 3:2

Лос Анджелис - Аризона - 6:5 след дузпи

Сан Хосе - Бъфало - 2:4

Сиатъл - Детройт - 4:2

Лас Вегас - Тампа Бей - 5:4

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Бостън 89 точки, Торонто 76, Тампа Бей 73

Столична дивизия: Каролина 82, Ню Джърси 77, Ню Йорк Рейнджърс 75

Западна конференция

Централна дивизия: Далас 72, Уинипег 69, Колорадо 65

Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 72, Лос Анджелис 71, Сиатъл 70