Килиан Мбапе води при голмайсторите на Световното първенство по футбол

Класиране при голмайсторите на Световното първенство по футбол в Катар след първите четири мача от осминафиналите:

5 гола:

Килиан Мбапе (Франция)

3 гола:

Букайо Сака (Англия)

Ричарлисон (Бразилия)

Маркъс Рашфорд (Англия)

Лионел Меси (Аржентина)

Енер Валенсия (Еквадор)

Алваро Мората (Испания)

Коди Гакпо (Нидерландия)

Гонсало Рамош (Португалия)

Оливие Жиру (Франция)



2 гола:

Хулиан Алварес (Аржентина)

Мохамед Кудус (Гана)

Никлас Фюлкруг (Германия)

Кай Хаверц (Германия)

Мехди Тареми (Иран)

Феран Торес (Испания)

Винсент Абубакар (Камерун)

Роберт Левандовски (Полша)

Бруно Фернандеш (Португалия)

Рафаел Леао (Португалия)

Чо Ге-сон (Република Корея)

Салем Ал-Даусари (Саудитска Арабия)

Александър Митрович (Сърбия)

Джорджиан де Араскаета (Уругвай)

Андрей Крамарич (Хърватия)

Бреел Емболо (Швейцария)

Рицу Доан (Япония)

1 гол:

Крейг Гудуин (Австралия)

Мичъл Дюк (Австралия)

Матю Леки (Австралия)

Алексис Мак Алистър (Аржентина)

Енцо Фернандес (Аржентина)

Джъд Белингам (Англия)

Джак Грийлиш (Англия)

Джордан Хендерсън (Англия)

Хари Кейн (Англия)

Рахийм Стърлинг (Англия)

Миши Батшуай (Белгия)

Каземиро (Бразилия)

Неймар (Бразилия)

Лукас Пакета (Бразилия)

Винисиус Жуниор (Бразилия)

Андре Аю (Гана)

Осман Букари (Гана)

Мохамед Салису (Гана)

Серж Гнабри (Германия)

Илкай Гюндоган (Германия)

Андреас Кристенсен (Дания)

Мойсес Кайседо (Еквадор)

Рамин Резаеян (Иран)

Рузбех Чешми (Иран)

Марко Асенсио (Испания)

Гави (Испания)

Дани Олмо (Испания)

Карлос Солер (Испания)

Жан-Шарл Кастелето (Камерун)

Ерик Максим Чупо-Мотинг (Камерун)

Алфонсо Дейвис (Канада)

Мохамед Мунтари (Катар)

Елцин Техеда (Коста Рика)

Кейшер Фулър (Коста Рика)

Хенри Мартин (Мексико)

Луис Чавес (Мексико)

Закария Абухлал (Мароко)

Юсеф Ен-Несири (Мароко)

Хаким Зийеш (Мароко)

Ромейн Саис (Мароко)

Френки де Йонг (Нидерландия)

Дейви Клаасен (Нидерландия)

Мемфис Депай (Нидерландия)

Дейли Блинд (Нидерландия)

Дензъл Дъмфрис (Нидерландия)

Пьотр Желински (Полша)

Пепе (Португалия)

Рафаел Герейро (Португалия)

Кристиано Роналдо (Португалия)

Жоао Феликс (Португалия)

Юн-гуон Ким (Република Корея)

Хее-чан Хван (Република Корея)

Сюн-хо Пайк (Република Корея)

Салех Ал-Шехри (Саудитска Арабия)

Кришчън Пулишич (САЩ)

Тимъти Уеа (САЩ)

Хаджи Райт (САЩ)

Булайе Диа (Сенегал)

Фамара Диедиу (Сенегал)

Бамба Диенг (Сенегал)

Калиду Кулибали (Сенегал)

Исмаила Сар (Сенегал)

Сергей Милинкович-Савич (Сърбия)

Душан Влахович (Сърбия)

Страхиня Павлович (Сърбия)

Уахби Хазри (Тунис)

Гарет Бейл (Уелс)

Адриен Рабио (Франция)

Марко Ливая (Хърватия)

Ловро Майер (Хърватия)

Иван Перишич (Хърватия)

Мануел Аканджи (Швейцария)

Джердан Шакири (Швейцария)

Ремо Фройлер (Швейцария)

Такума Асано (Япония)

Ао Танака (Япония)

Даизен Маеда (Япония)

автоголове:

Мануел Нойер (Германия) срещу Коста Рика

Найеф Агер (Мароко) срещу Канада

Енцо Фернандес (Аржентина) срещу Австралия