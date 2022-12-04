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Франция победи Полша и се класира на 1/4-финал на Световното първенство по футбол

Боян Денчев
Франция победи Полша и се класира на 1/4-финал на Световното първенство по футбол
Франция победи Полша и се класира на 1/4-финал на Световното първенство по футбол
Доха,  
04.12.2022 18:59
 (БТА)

Срещи от осминафиналите на Световното първенство по футбол в Катар:

 

Франция – Полша – 3:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Оливие Жиру 44, 2:0 Килиан Мбапе 74, 3:0 Килиан Мбапе 90+1, 3:1 Роберт Левандовски 90+8

 

от 21:00 часа: Англия - Сенегал

 

05.12 (понеделник)

 

от 17:00 часа: Япония - Хърватия

 

от 21:00 часа: Бразилия - Република Корея

 

06.12 (вторник)

 

от 17:00 часа: Мароко - Испания

 

от 21:00 часа: Португалия – Швейцария

 

от събота:

Нидерландия - САЩ - 3:1 (2:0)

голмайстори: 1:0 Мемфис Депай 10, 2:0 Дейли Блинд 45+1, 2:1 Хаджи Райт 76, 3:1 Дензъл Дъмфрис 81

 

Аржентина - Австралия - 2:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Лионел Меси 35, 2:0 Хулиан Алварес 57, 2:1 Енцо Фернандес 77-автогол

/БД/

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