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Аржентина и Полша излязоха от група "С" на Мондиал 2022

Ивайло Георгиев
Аржентина и Полша излязоха от група "С" на Мондиал 2022
Аржентина и Полша излязоха от група "С" на Мондиал 2022
Снимка: АП
Доха,  
30.11.2022 23:00
 (БТА)

Световно първенство по футбол, последни мачове от група "С":

Полша - Аржентина - 0:2 (0:0)
голамайстори: 0:1 Алексис Мак Алистър 46, 0:2 Хулиан Алварес 68
пропусната дузпа: Лионел Меси 39 (Аржентина)

Саудитска Арабия - Мексико - 1:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Анри Мартин 47, 0:2 Луис Чавес 52, 1:2 Салем Ал Давсари 90+5

1. Аржентина               3   2 0 1   5:2  6 точки
2. Полша                   3   1 1 1   2:2  4
- - -
3. Мексико                 3   1 1 1   2:3  4
4. Саудитска Арабия        3   1 0 2   3:5  3

/КМ/

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