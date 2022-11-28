Португалия с втора победа на Световното първенство, вече е участник на осминафиналите

Срещи от група "Н" на Световното първенство по футбол в Катар, втори кръг: Република Корея - Гана - 2:3 (0:2) голмайстори: 0:1 Мохамед Салису 24, 0:2 Мохамед Кудус 34, 1:2 Гуе-сун Чхо 58, 2:2 Гуе-сун Чхо 61, 2:3 Мохамед Кудус 68 - - - Португалия - Уругвай - 2:0 (0:0) Голмайстори: 1:0 Бруно Фернандеш 54, 2:0 Бруно Фернандеш 90+3-дузпа



временно класиране: 1. Португалия 2 2 0 0 5:2 6 точки 2. Гана 2 1 0 1 5:5 3 3. Република Корея 2 0 1 1 2:3 1

4. Уругвай 2 0 1 0 0:2 1