Лудогорец се изкачи на второ място в класирането на Първа лига

Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига, резултати и класиране:

Спартак Варна - Локомотив Пловдив 0:2 Лудогорец - ЦСКА-София 2:1 от неделя: Ботев Враца - Арда 0:0 ЦСКА 1948 - Черно море 0:0 от събота: Славия - Септември София 1:0 Левски - Ботев Пловдив 1:0 от петък: Хебър - Локомотив София 3:2 Пирин - Берое 0:0 временно класиране: 1. ЦСКА 1948 13 8 3 2 22:10 27 2. Лудогорец (Разград) 11 8 2 1 32:7 26 точки 3. ЦСКА-София 11 8 1 2 19:8 25 4. Локомотив (Пловдив) 12 8 1 3 14:9 25 5. Левски (София) 10 8 0 2 20:4 24 6. Черно море (Варна) 12 7 2 3 14:11 23 7. Арда (Кърджали) 13 6 3 4 12:11 21 8. Славия (София) 11 7 0 4 13:8 21 9. Локомотив София 1929 13 6 3 4 18:14 21 10. Берое (Стара Загора) 13 3 3 7 11:22 12 11. Ботев (Враца) 13 3 2 8 13:23 11 12. Хебър 1918 (Пазарджик) 13 3 1 9 7:25 10 13. Ботев (Пловдив) 12 3 1 8 14:19 10 14. Септември (София) 13 2 3 8 11:20 9 15. Пирин (Благоевград) 13 1 5 7 7:16 8 16. Спартак (Варна) 13 1 2 10 9:29 5



