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Лудогорец се изкачи на второ място в класирането на Първа лига

Ива Кръстева
Лудогорец се изкачи на второ място в класирането на Първа лига
Лудогорец се изкачи на второ място в класирането на Първа лига
снимка БТА
Разград,  
10.10.2022 20:55
 (БТА)

Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига, резултати и класиране:

Спартак Варна - Локомотив Пловдив   0:2
Лудогорец - ЦСКА-София              2:1

от неделя:
Ботев Враца - Арда                  0:0             
ЦСКА 1948 - Черно море              0:0

от събота:
Славия - Септември София            1:0
Левски - Ботев Пловдив              1:0 

от петък:
Хебър - Локомотив София             3:2
Пирин - Берое                       0:0

временно класиране:
 1. ЦСКА 1948                 13    8   3   2   22:10   27
 2. Лудогорец (Разград)       11    8   2   1   32:7    26
 точки
 3. ЦСКА-София                11    8   1   2   19:8    25
 4. Локомотив (Пловдив)       12    8   1   3   14:9    25  
 5. Левски (София)            10    8   0   2   20:4    24 
 6. Черно море (Варна)        12    7   2   3   14:11   23 
 7. Арда (Кърджали)           13    6   3   4   12:11   21  
 8. Славия (София)            11    7   0   4   13:8    21  
 9. Локомотив София 1929      13    6   3   4   18:14   21 
10. Берое (Стара Загора)      13    3   3   7   11:22   12
11. Ботев (Враца)             13    3   2   8   13:23   11
12. Хебър 1918 (Пазарджик)    13    3   1   9    7:25   10
13. Ботев (Пловдив)           12    3   1   8   14:19   10
14. Септември (София)         13    2   3   8   11:20    9
15. Пирин (Благоевград)       13    1   5   7    7:16    8   
16. Спартак (Варна)           13    1   2  10    9:29    5

/ИК/

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