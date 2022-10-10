Шампионът Лудогорец победи ЦСКА-София в дербито от 13-ия кръг на Първа лига

site.btaШампионът Лудогорец победи ЦСКА-София в дербито от 13-ия кръг на Първа лига
Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига, резултати и голмайстори:
Лудогорец - ЦСКА-София - 2:1 (1:0)
голмайстори: голмайстори: 1:0 Матиас Тисера 9, 1:1 Амос Юга 56, 2:1 Якуб Пьотровски 79
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Спартак Варна - Локомотив Пловдив - 0:2 (0:0)
голмайстор: 0:1 Бирсент Карагерен 73, 0:2 Бирсент Карагерен 90+5
от неделя:
Ботев Враца - Арда Кърджали - 0:0
ЦСКА 1948 - Черно море - 0:0
от събота:
Славия - Септември София - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Тони Тасев 13
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Левски - Ботев Пловдив - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Илиян Стефанов 22
от петък:
Хебър - Локомотив София - 3:2 (2:2)
голмайстори: 1:0 Венсан Марсел 3, 1:1 Илия Димитров 9, 2:1 Пламен Крумов 14, 2:2 Божидар Кацаров 21, 3:2 Арсенио Валпорт 61
- - -
Пирин - Берое - 0:0
/ИК/
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