Подробно търсене

Арда излезе на пето място в efbet Лига след победа над Хебър

Георги Крумов
Арда излезе на пето място в efbet Лига след победа над Хебър
Арда излезе на пето място в efbet Лига след победа над Хебър
Арда продължава да се изкачва в класирането на efbet Лига / снимка: БТА
Кърджали,  
29.09.2022 22:14
 (БТА)

Резултати и класиране от 12-ия кръг на efbet Лига: 

Арда Кърджали - Хебър Пазарджик - 1:0

в петък:
Септември София - Спартак Варна
Черно море - Ботев Враца
Ботев Пловдив - Славия

в събота: 
Локомотив София - Лудогорец

в понеделник:
Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948
ЦСКА-София - Пирин Благоевград
Берое Стара Загора - Левски

класиране:
 1. Лудогорец (Разград)        9    7   2   0   30:5    23 точки
 2. ЦСКА 1948                 11    7   2   2   19:9    23 
 3. ЦСКА-София                 9    7   1   1   16:5    22 
 4. Локомотив (Пловдив)       10    7   1   2   11:6    22 
 5. Арда (Кърджали)           12    6   2   4   12:11   20  
 6. Черно море (Варна)        10    6   1   3   12:10   19
 7. Левски (София)             8    6   0   2   18:4    18
 8. Славия (София)             9    6   0   3   12:7    18  
 9. Локомотив София 1929      11    5   3   3   15:11   18
10. Берое (Стара Загора)      11    3   2   6   11:21   11
11. Ботев (Враца)             11    3   1   7   12:21   10
12. Септември (София)         11    2   2   7   10:18    8
13. Ботев (Пловдив)           10    2   1   7   13:18    7
14. Пирин (Благоевград)       11    1   4   6    6:14    7 
15. Хебър 1918 (Пазарджик)    12    2   1   9    4:23    7 
16. Спартак (Варна)           11    1   1   9    8:26    4

/ГК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 00:49 на 30.09.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация