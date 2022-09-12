Янтра (Габрово) постигна втора победа през сезона във Втора лига, след като прекърши с 1:0 Лудогорец 2 в 9-ия кръг. Единственото попадение в мача реализира Ивайло Михайлов пет минути след началото на второто полувреме.

Срещата предложи много битка и старание и от двата отбора, но габровци в крайна сметка ликуваха. Победата им осигурява 12 точки и те се придвижиха на 10-о място в подреждането, докато Лудогорец 2 е на 16-о място с 8.

Първенство на България, срещи от 9-ия кръг във Втора лига:

Янтра (Габрово) - Лудогорец II (Разград) 1:0 (0:0)



от неделя:

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Беласица (Петрич) 1:0 (0:0) Спартак (Плевен) - Витоша (Бистрица) 2:1 (1:0) Литекс (Ловеч) – Монтана 0:0 във вторник: Миньор (Перник) – Етър ВТ (В. Търново) от събота: Созопол – Добруджа (Добрич) 2:1 (1:0) Марица (Пловдив) – Крумовград 2:2 (1:1) Струмска слава (Радомир) – Спортист (Своге) 0:3 (0:1) Дунав (Русе) – Ботев Пловдив II 5:0 (1:0) Класиране: 1. Спартак (Плевен) 9 6 1 2 18:7 19 2. ФК ЦСКА 1948 II (София) 9 4 4 1 11:6 16 3. Етър ВТ (Велико Търново) 8 4 4 0 10:5 16 4. Струмска слава (Радомир) 9 4 4 1 10:6 16 5. Крумовград 9 4 3 2 11:9 15 6. Марица (Пловдив) 9 4 2 3 12:12 14 7. Беласица (Петрич) 9 4 1 4 9:9 13 8. Монтана 9 3 4 2 9:8 13 9. Литекс (Ловеч) 9 3 3 3 11:8 12

10. Янтра 2019 (Габрово) 9 2 6 1 8:7 12

11. Спортист (Своге) 9 3 3 3 10:12 12 12. Дунав от Русе (Русе) 9 3 2 4 14:11 11 13. Добруджа 1919 (Добрич) 9 2 3 4 12:14 9 14. Витоша (Бистрица) 9 2 3 4 9:12 9 15. Миньор (Перник) 8 2 3 3 11:8 9 16. Лудогорец II (Разград) 9 2 2 5 7:14 8 17. Созопол 9 2 2 5 6:16 8 18. Ботев II (Пловдив) 9 0 2 7 2:16 2