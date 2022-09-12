Подробно търсене

Янтра (Габрово) постигна втора победа през сезона във Втора лига

Атанас Василев
Янтра (Габрово) постигна втора победа през сезона във Втора лига
Янтра (Габрово) постигна втора победа през сезона във Втора лига
снимка: официална страница на Янтра (Гб)
Габрово,  
12.09.2022 20:47
 (БТА)

Янтра (Габрово) постигна втора победа през сезона във Втора лига, след като прекърши с 1:0 Лудогорец 2 в 9-ия кръг. Единственото попадение в мача реализира Ивайло Михайлов пет минути след началото на второто полувреме.

Срещата предложи много битка и старание и от двата отбора, но габровци в крайна сметка ликуваха. Победата им осигурява 12 точки и те се придвижиха на 10-о място в подреждането, докато Лудогорец 2 е на 16-о място с 8.

Първенство на България, срещи от 9-ия кръг във Втора лига:
Янтра (Габрово) - Лудогорец II (Разград)      1:0 (0:0)

от неделя: 
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Беласица (Петрич)   1:0 (0:0)
Спартак (Плевен) - Витоша (Бистрица)          2:1 (1:0)
Литекс (Ловеч) – Монтана                      0:0
 
във вторник:
Миньор (Перник) – Етър ВТ (В. Търново)

от събота:
Созопол – Добруджа (Добрич)                     2:1 (1:0)
Марица (Пловдив) – Крумовград                   2:2 (1:1)
Струмска слава (Радомир) – Спортист (Своге)     0:3 (0:1)
Дунав (Русе) – Ботев Пловдив II                 5:0 (1:0)

Класиране:
 1. Спартак (Плевен)                    9    6   1   2   18:7    19
 2. ФК ЦСКА 1948 II (София)             9    4   4   1   11:6    16
 3. Етър ВТ (Велико Търново)            8    4   4   0   10:5    16
 4. Струмска слава (Радомир)            9    4   4   1   10:6    16
 5. Крумовград                          9    4   3   2   11:9    15
 6. Марица (Пловдив)                    9    4   2   3   12:12   14      
 7. Беласица (Петрич)                   9    4   1   4    9:9    13   
 8. Монтана                             9    3   4   2    9:8    13
 9. Литекс (Ловеч)                      9    3   3   3   11:8    12
10. Янтра 2019 (Габрово)                9    2   6   1   8:7     12
11. Спортист (Своге)                    9    3   3   3   10:12   12
12. Дунав от Русе (Русе)                9    3   2   4   14:11   11
13. Добруджа 1919 (Добрич)              9    2   3   4   12:14    9
14. Витоша (Бистрица)                   9    2   3   4    9:12    9
15. Миньор (Перник)                     8    2   3   3   11:8     9
16. Лудогорец II (Разград)              9    2   2   5    7:14    8
17. Созопол                             9    2   2   5    6:16    8       
18. Ботев II (Пловдив)                  9    0   2   7    2:16    2

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 22:37 на 12.09.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация