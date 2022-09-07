Подробно търсене

Барселона освободи Пянич

Ивайло Георгиев
Барселона освободи Пянич
Барселона освободи Пянич
Босненският национал имаше още две години по договор с каталунците / Снимка: АП
Барселона,  
07.09.2022 22:49
 (БТА)

Барселона освободи Миралем Пянич и бившият футболист на Ювентус и Рома ще се присъедини към клуб Шарджа от ОАЕ. Той изкара период под наем в Бешикташ през миналия сезон, когато стана ясно, че е ненужен при каталунците.

"Барселона и Миралем Пянич разтрогнаха по взаимно съгласие договора, който ги обвързваше до края на сезон 2023/2024", съобщават от клуба.

"Благодарим на футболиста за професионализма и отдадеността към Барса. Желаем му всичко най-добро в бъдеще".

 

/МД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:07 на 08.09.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация