Майнц 05 нанесе първа загуба на Борусия Мьонхенгладбах за сезона

Борусия Мьонхенгладбах допусна първа загуба за сезона в Бундеслигата след домакинско поражение с 0:1 от Майнц 95.

Играчите на Борусия Мьонхенгладбах доминираха, но ключов момент в мача се оказа директен червен картон за японеца Ко Итакура в 53-а минута. Минута по-късно испанският защитник Аарон Карикол отбеляза единствения гол с прецизно изпълнение на пряк свободен удар.

Майнц излезе на 5-о място с 10 точки, докато Мьонхенгладбах остава 8-и с 8 точки.

Мачове от петия кръг в шампионата на Германия по футбол: Аугсбург - Херта Берлин 0:2 Борусия Мьонхенгладбах - Майнц 05 0:1 от събота: Байер Леверкузен - Фрайбург 2:3 Бохум - Вердер Бремен 0:2 Щутгарт - Шалке 04 1:1 Унион Берлин - Байерн Мюнхен 1:1 Волфсбург - Кьолн 2:4 Айнтрахт Франкфурт - РБ Лайпциг 3:0 от петък: Борусия Дортмунд - Хофенхайм 1:0 класиране 1. Фрайбург 5 4 0 1 10:5 12 точки 2. Борусия Дортмунд 5 4 0 1 8:4 12 3. Байерн Мюнхен 5 3 2 0 17:3 11 4. Унион Берлин 5 3 2 0 12:4 11 5. Майнц 5 3 1 1 5:5 10 6. Кьолн 5 2 3 0 10:6 9 7. Хофенхайм 5 3 0 2 8:6 9 8. Борусия Мьонхенгладбах 5 2 2 1 7:5 8 9. Вердер Бремен 5 2 2 1 12:10 8 10. Айнтрахт Франкфурт 5 2 2 1 10:11 8 11. РБ Лайпциг 5 1 2 2 6:8 5 12. Щутгарт 5 0 4 1 4:5 4 13. Херта Берлин 5 1 1 3 4:6 4 14. Байер Леверкузен 5 1 0 4 6:9 3 15. Шалке 04 5 0 3 2 5:12 3 16. Аугсбург 5 1 0 4 3:10 3 17. Волфсбург 5 0 2 3 4:10 2 18. Бохум 5 0 0 5 3:15 0