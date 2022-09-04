ЦСКА 1948 си върна лидерската позиция след победа над Берое

Резултати и класиране от деветия кръг в Първа футболна лига:



ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора - 4:0

Лудогорец - Хебър - 21 часа

от събота: Спартак Варна - ЦСКА-София - 0:1 Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив - 1:0 от петък: Пирин Благоевград - Ботев Враца - 2:1 Славия - Локомотив София - 2:1 в понеделник: Септември София - Черно море Левски - Арда Кърджали Временно класиране:

1. ФК ЦСКА 1948 (София) 9 6 2 1 18:7 20 точки

2. ЦСКА-София 7 6 1 0 14:3 19 3. Лудогорец (Разград) 6 5 1 0 19:4 16 4. Локомотив (Пловдив) 8 5 1 2 7:6 16 5. Черно море (Варна) 7 5 0 2 11:7 15 6. Арда (Кърджали) 8 5 0 3 10:8 15 7. Славия (София) 7 5 0 2 10:5 15 8. Левски (София) 5 4 0 1 12:1 12 9. Локомотив София 1929 9 3 3 3 11:9 12 10. Берое (Стара Загора) 9 2 2 5 8:18 8 11. Септември (София) 8 2 1 5 10:16 7 12. Ботев (Враца) 9 2 1 6 10:17 7 13. Хебър 1918 (Пазарджик) 8 2 1 5 4:13 7 14. Пирин (Благоевград) 9 1 3 5 6:13 6 15. Ботев (Пловдив) 8 1 1 6 9:15 4 16. Спартак (Варна) 9 0 1 8 4:21 1