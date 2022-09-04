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ЦСКА 1948 си върна лидерската позиция след победа над Берое

Мирослав Димитров
ЦСКА 1948 си върна лидерската позиция след победа над Берое
ЦСКА 1948 си върна лидерската позиция след победа над Берое
София,  
04.09.2022 20:43
 (БТА) 
Резултати и класиране от деветия кръг в Първа футболна лига:

ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора     - 4:0
Лудогорец - Хебър                  - 21 часа   

от събота:
Спартак Варна - ЦСКА-София         - 0:1
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив  - 1:0

от петък:
Пирин Благоевград - Ботев Враца    - 2:1  
Славия - Локомотив София           - 2:1
 
в понеделник:   
Септември София - Черно море
Левски - Арда Кърджали 

Временно класиране:
 1. ФК ЦСКА 1948 (София)          9    6   2   1   18:7    20 точки 
 2. ЦСКА-София                    7    6   1   0   14:3    19 
 3. Лудогорец (Разград)           6    5   1   0   19:4    16
 4. Локомотив (Пловдив)           8    5   1   2    7:6    16  
 5. Черно море (Варна)            7    5   0   2   11:7    15 
 6. Арда (Кърджали)               8    5   0   3   10:8    15  
 7. Славия (София)                7    5   0   2   10:5    15 
 8. Левски (София)                5    4   0   1   12:1    12   
 9. Локомотив София 1929          9    3   3   3   11:9    12
10. Берое (Стара Загора)          9    2   2   5    8:18    8
11. Септември (София)             8    2   1   5   10:16    7 
12. Ботев (Враца)                 9    2   1   6   10:17    7
13. Хебър 1918 (Пазарджик)        8    2   1   5    4:13    7
14. Пирин (Благоевград)           9    1   3   5    6:13    6    
15. Ботев (Пловдив)               8    1   1   6    9:15    4
16. Спартак (Варна)               9    0   1   8    4:21    1

/МД/

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